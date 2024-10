Beerschot kent straf na stopgezette derby: 10.000 euro boete en 3 uitwedstrijden zonder fans

De derby tussen Beerschot en Antwerp heeft nog een extra staartje gekregen. Rond minuut 75 werd de wedstrijd bij een 4-0-stand voor Antwerp stopgezet omdat Beerschot-fans tot driemaal toe vuurpijlen op het veld hadden gegooid.



Van de Pro League kreeg Beerschot al een boete van 50.000 euro en nu heeft de club nog een extra straf gekregen van het Bondsparket van de voetbalbond.



Die heeft beslist dat Beerschot 3 uitwedstrijden zonder fans zal moeten spelen. Ook krijgt de club nog een boete van 10.000 euro na het wangedrag van de fans.



Vandaag mogen er wel nog Beerschot-fans aanwezig zijn in Westerlo. De straf gaat namelijk pas vanaf morgen in. Al kan Beerschot ook nog altijd in beroep gaan.



Wellicht krijgt Beerschot in de nabije toekomst nog een extra rekening gepresenteerd, want het zal ook moeten opdraaien voor de schade in het Bosuilstadion.