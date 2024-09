Pro League legt Beerschot boete van 50.000 euro op na gestaakte derby tegen Antwerp

De club Beerschot kent zijn straf na de derby tegen Antwerp, die gestaakt werd door een driedubbel salvo vuurpijlen op het veld. De Pro League bevestigde eerst de forfaitnederlaag en legde de bezoekers in de Bosuil ook zoals verwacht een boete van 50.000 euro op.

Het burenduel tussen Antwerp en Beerschot werd rond de 75e minuut bij een 4-0-tussenstand gestaakt. De reden: vanuit het supportersvak van Beerschot werden tot drie keer toe vuurpijlen op het veld van het Bosuilstadion gegooid.

Scheidsrechter Lothar D'Hondt had beide teams kort daarvoor een eerste keer naar de kleedkamers gestuurd, maar onmiddellijk na de herneming werden opnieuw paars-witte vuurpijlen op het terrein gegooid. Daarop besliste de ref definitief af te fluiten.

De wedstrijd moest normaal gezien nog hervat worden, maar Beerschot, de rode lantaarn in 1A, gaf nadien forfait. De Pro League bevestigde die forfaitnederlaag vandaag, maar alle statistieken blijven wel behouden - op uitzondering van de clean sheet. Die werd niet weerhouden omdat er in het slotkwartier eventueel nog gescoord had kunnen worden.

De Pro League legde Beerschot ook een boete van 50.000 euro op.

Binnen de Belgische voetbalbond is het nu verder aan het bondsparket om Beerschot voor een disciplinaire instantie te dagen. Bondsprocureur Ebe Verhaegen heeft zeven dagen om de procedure op te starten. Het bondsparket vraagt (en krijgt doorgaans) meerdere wedstrijden zonder fans en een boete van 10.000 euro.

Doorgaans duurt de procedure een kleine twee maanden. Eind november, begin december zou er een uitspraak moeten zijn. Andere sancties kunnen dus nog volgen.