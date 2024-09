"Alsof ik de Heizel in brand zou steken als preek van paus me niet beviel": Vandenbempt uit onvrede na wantoestanden

ma 30 september 2024 12:12

De vuurpijlen uit het Beerschot-vak blijven nog even nasmeulen. Ook Peter Vandenbempt zag gisteren met lede ogen aan hoe de sport weer geen te beste beurt maakte. "Enkel in het voetbal is het mogelijk dat je vooraf een misdrijf aankondigt en die toch ongehinderd kunt uitvoeren", foeterde hij in zijn wekelijkse analyse op Radio 1.

Het stond in de sterren geschreven. En eigenlijk ook al in elke krant en overal op het internet: Antwerp-Beerschot zou nooit 90 minuten duren. De harde kern van Beerschot had dagen op voorhand al gedreigd met zware woorden. "Ik geef het jullie op een papiertje, volgende week is er geen laatste fluitsignaal", klonk het onder meer. En zo geschiedde ook, helaas. Al snel brandde één vraag op iedereens lippen. Had de hele farce niet voorkomen kunnen worden? De plannen van de relschoppers lagen klaar en duidelijk op tafel. Ook Peter Vandenbempt begrijpt er niets van. "Het is wellicht alleen in het voetbal mogelijk dat je vooraf een misdrijf aankondigt en dat de bevoegde instanties je toch ongehinderd naar de bewuste plek laten gaan om het te kunnen uitvoeren." "Als ik nu pakweg vorige donderdag had aangekondigd dat ik zondag met een paar vrienden naar het Koning Boudewijnstadion zou gaan en de Heizel in brand zou steken als de homilie van de paus mij niet beviel, denk je dat ik dan zondag rustig op mijn plek had gezeten met een bivakmuts?"

"Ik denk het niet. Maar in het voetbal kan het blijkbaar wel, met alle gevolgen van dien."

Dit kan het voetbal niet meer verantwoorden tegenover de maatschappij. Peter Vandenbempt