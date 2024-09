Peter Vandenbempt kijkt met bewondering naar "veelbelovend" Antwerp: "10-0 was gisteren juistere weergave geweest"

ma 30 september 2024 09:40

Wangedrag van de Beerschot-fans wierp een schaduw over speeldag 9 in onze vaderlandse competitie. Gelukkig was er ook sportief nog meer dan voldoende om over na te kaarten. Zo zag Peter Vandenbempt een swingend Antwerp. "En ook in Gent zit er veel potentieel om een mooi seizoen te draaien."

Beerschot om van te huilen

"Beerschot-trainer Dirk Kuyt heeft toch woord gehouden", trapt Peter Vandenbempt zijn analyse met een sportieve noot op gang. "Zijn spelers waren wel degelijk scherp aan de aftrap." "Laten we zeggen dat we een klein kwartier een echte wedstrijd gehad hebben, nadien was het een ongelijke strijd tussen - wat mij betreft - een club met het niveau van een matige middenmoter uit 1B en een elftal met veel kwaliteiten."

"Antwerp is voorlopig een geslaagde mix van jonge talenten - zoals Doumbia en Corbanie - en mannen als Janssen, Alderweireld en die geweldige Chery met zijn fabelachtige traptechniek."

Het had aan de rust eigenlijk al 5-0 moeten zijn en 10-0 na 75 minuten was een juistere weergave geweest van de krachtsverhoudingen. Peter Vandenbempt

"Oké, gaandeweg werd het verdedigende werk van Beerschot wel om van te huilen. Maar Jonas De Roeck laat Antwerp heel goed voetballen. Goeie balcirculatie, diepgang, snelheid erin, veel jongens met een goeie trap ..." "Het is allemaal erg veelbelovend. Het had aan de rust eigenlijk al 5-0 moeten zijn en 10-0 na 75 minuten was een juistere weergave geweest van de krachtsverhoudingen. Zó groot was het verschil. En je kan dat de spelers en trainer van Beerschot niet eens aanwrijven." "De tussentijdse conclusie is dat ze op de Bosuil - terwijl daar in het tussenseizoen vooral werk moest gemaakt worden van het op orde krijgen van de financiën - tegelijk toch ook sportief goed hebben gewerkt." "Met een op papier minder rijk gestoffeerde kern, presteren ze op dit moment beter dan in de tweede helft van vorig seizoen."

Brandende Bosuil en preek van de paus

Naast het sportieve op de Bosuil, was er uiteraard ook het wangedrag van de Beerschot-fans. "Enkel in het voetbal is het mogelijk dat je vooraf een misdrijf aankondigt en dat de bevoegde instanties je toch ongehinderd naar de bewuste plek laten gaan om het ook nog te kunnen uitvoeren." "Als ik nu pakweg vorige donderdag had aangekondigd dat ik zondag met een paar vrienden naar het Koning Boudewijnstadion zou gaan en de Heizel in brand zou steken als de homilie van de paus mij niet beviel, denk je dat ik dan zondag rustig op mijn plek had gezeten met een bivakmuts?" "Ik denk het niet. Maar in het voetbal kan het blijkbaar wel, met alle gevolgen van dien."

Dat mensen ter plaatse die taferelen niet kunnen voorkomen, alle begrip daarvoor. Peter Vandenbempt

"En om de heer Lemmens tegen te spreken, want hij is blijkbaar toch niet goed op de hoogte van wat er allemaal kan: dat mensen ter plaatse dat niet kunnen voorkomen, alle begrip daarvoor." "Ze hebben de bevoegdheden en de middelen niet, omdat de overheid onbegrijpelijk blijft weigeren om de ordehandhavers die te geven." "De middelen om te zorgen dat al die projectielen niet meer binnengeraken, dat al die mensen met stadionverbod er ook effectief niet ingeraken en zodat we precies weten wie op welke stoel zit." "Vijf minuten politieke moed en dat kan opgelost worden. Want nu is de organisatie zo lek als een zeef en krijg je taferelen als gisteren. Dat kan het voetbal niet meer verantwoorden tegenover de maatschappij." "Dus is de pijnlijke conclusie toch dat we in afwachting van de dingen die ik net zei, er grondig moeten over nadenken om bij hoogrisicowedstrijden geen bezoekende fans meer toe te laten."

Efficiënt Gent wekt afgunst op

"De Buffalo's zijn op dit moment efficiënter dan dat ze goed zijn, vind ik. Maar die efficiëntie en die goeie resultaten stimuleren natuurlijk de onmiskenbare groei die er is in het elftal als je het vergelijkt met een maand geleden." "Er is veel potentieel bij Gent om een goed seizoen te draaien. Maar ik vond ze eigenlijk niet geweldig voetballen tegen Leuven. In de tweede helft moesten ze de wedstrijd zelfs min of meer ondergaan, zonder veel kansen weg te geven." "En ze hadden het verschil natuurlijk al vroeg gemaakt: 2 pogingen, 2 doelpunten. Ploegen als Club Brugge, Anderlecht en tot voor gisteren ook Union kijken daar vol afgunst naar."

Met nieuwe bazen, een nieuwe structuur, een nieuwe trainer en veel nieuwe spelers staat Gent toch maar mooi tweede. Peter Vandenbempt

"Gent heeft voor alle duidelijkheid wel logisch gewonnen. Wat ik al zei: het zit op dit moment goed in elkaar. Doelman Roef heeft een uitstekende vorm te pakken, Watanabe is een rots achterin en Delorge heeft de overstap uit Limburg vlot gemaakt." "Ook Fadiga ontbolstert toch onder Wouter Vrancken. En Dean is in alle opzichten een goeie en sensationele spits voor Gent. Surdez heeft stappen gezet en voorts heeft Vrancken in de laatste uren van de transferperiode nog veel jong talent aangereikt gekregen." "We gaan zien of daar ook nog iets uit voortkomt. In afwachting staat Gent met nieuwe bazen, een nieuwe structuur, een nieuwe trainer en veel nieuwe spelers toch maar mooi tweede. Dan kan je op je gemakje naar Londen afreizen."

Eindelijk weer goals bij Union

"Of Union nu vertrokken is? Dat valt nog te bezien natuurlijk. Maar het heeft zich eindelijk beloond voor een goeie prestatie. Want dat schrijnende gebrek aan efficiëntie in augustus en september heeft toch al veel punten gekost." "Tegen Anderlecht en Standard, bijvoorbeeld. En misschien ook een mooie stunt vorige week tegen het Fenerbahçe van José Mourinho. Dat had zeker gekund." "En oké, Kortrijk was nu wel héél zwak. Op deze manier wordt dat toch weer een heel seizoen knokken in de kelder van het klassement. Maar ondanks 3 goals tegen Kortrijk, de eerste veldgoal in de competitie sinds 10 augustus en meer goals in één wedstrijd (3) dan in de voorbije 7 wedstrijden samen (2), hebben ze eigenlijk nog altijd niet geweldig afgewerkt."

Ondanks dat schrijnende gebrek aan doelpunten, is Union toch gewoon mee met het peloton. Peter Vandenbempt