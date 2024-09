KAA Gent wist midweek-uitschuiver uit met overtuigende zege tegen OH Leuven en wordt tweede

Drie dagen na de uitschuiver tegen Cercle Brugge heeft KAA Gent de rug gerecht. Tegen OH Leuven wonnen de Buffalo's meteen overtuigende 3-0. Nog voor het kwartier zorgden Dean en Fadiga al voor een dubbele voorsprong, Gudjohnsen legde de eindstand vast. Gent wordt zo opnieuw tweede in de stand.

Een kap, een draai, nog een kap en dan een vlam. Noah Fadiga liet zich opmerken met een knap staaltje techniek en bleef ijzig koel nadat hij Akimoto alle hoeken van het veld liet zien. Hij scoorde zijn derde doelpunt in de competitie en is daarmee medetopschutter van de ploeg, naast Gandelman.

KAA Gent en efficiëntie, het gaat goed samen dit seizoen. Dankzij een verschroeiende start, zette het zichzelf al in polepositie naar de overwinning.



Eerst rondde Max Dean een voor Leuven veel te snelle aanval in één tijd af. Daarna maakte Fadiga het mooie weer met veel finesse en techniek. Zijn kapjes en draaitjes werden gevolgd door een staalharde trap. 2-0 en nog geen kwartier gespeeld.



OH Leuven was van slag en had alle moeite om in de wedstrijd te komen. Zelfs toen Gent de bezoekers de bal liet, bleven de kansen uit. Pas enkele minuten voor rust haalde Maertens eens uit, Davy Roef moest niets meer doen dan zijn handschoenen even vuilmaken.