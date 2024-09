Union weet weer wat winnen én scoren is dankzij ruime 3-0-zege tegen KV Kortrijk

KVK zkt. standvastigheid

Het is een euvel dat al langer aan de gang is bij Kortrijk: de West-Vlamingen slagen er ook dit seizoen maar niet in om enkele goeie prestaties na elkaar neer te zetten. Zo volgde er na iedere driepunter of puntendeling steeds een verliespartij.



Ook coach Alexandersson is daar niet blind voor: "dat is de volgende stap die we als groep moeten zetten."