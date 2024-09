Vincent Kompany is tevreden na draw tegen Leverkusen: "Het zag eruit als een topmatch en dat is voor mij belangrijk"

zo 29 september 2024 13:25

Bayern München is onder zijn nieuwe coach Vincent Kompany als een trein begonnen aan het seizoen. De topper thuis tegen kampioen Leverkusen was evenwel het eerste echte examen. Kompany won de match op punten, al werd het 1-1. "We hebben goed gespeeld. Als we zo voortdoen, zullen we nog veel wedstrijden winnen."

In de beker, in de Champions League, in de Bundesliga, Bayern maakte een denderde seizoensstart. Maar dat waren telkens min of meer makkelijke tegenstanders, Leverkusen gisteren was de eerste affiche. Dus werd met een loep gekeken naar Kompany en zijn team.



En de thuissupporters konden tevreden zijn: Bayern domineerde grote delen van de partij. Leverkusen pakte het gedisciplineerd en defensief aan. De Belg was niet verrast door de aanpak van de bezoekers.



"Helemaal niet. Leverkusen kan de twee: druk zetten wanneer ze willen en stabiel verdedigen indien nodig."



"Maar we hebben wel veel juist gedaan. En wat voor mij belangrijk was, is dat het eruitzag als een topwedstrijd. Misschien dat we op een andere dag wat meer succes voor doel zouden hebben... Maar mijn ploeg heeft goed gespeeld."



Bayern kwam tegen de gang van het spel in op achterstand, maar Pavlovic zette dat fraai recht. Na de rust had het nog de beste kansen, maar het doelkader stond in de weg.



"Het was een topmatch die beide teams plezier heeft bezorgd."

Onze pressing en tegenpressing was goed. We hebben op elk moment ook als team gespeeld. Vincent Kompany

Xabi Alonso, de coach die Leverkusen vorig seizoen voor het eerst kampioen maakte, loofde de opponent: "Wij zijn blij met een punt tegen een zeer goed Bayern. We hadden graag beter gespeeld aan de bal, maar zij zetten zeer goed druk."



Dat is wat Kompany ook meeneemt uit de partij: "Ik zag hetzelfde als in de vorige matchen: onze pressing en tegenpressing was goed. We hebben op elk moment als een team gespeeld."



"Je kan dan winnen of verliezen, maar we weten dat als we dit kunnen blijven brengen we veel matchen kunnen winnen."



Vorig seizoen bleef Bayern achter zonder prijs, een uitzondering. De Duitse recordkampioen, die 11 landstitels na elkaar had gewonnen, eindigde zelfs pas derde.



Alonso brak de reeks. De Spaanse trainer is dan ook goed geplaatst om het verschil tussen het Bayern van februari en het Bayern van nu te duiden: "De energie! Je voelt dat ze er volop in geloven."



"Dat merkte je niet alleen in de match van vanavond, maar ook al in hun vorige matchen. Ze gaan vol gas met de bal, hun mentaliteit is uitstekend."