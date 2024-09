Vincent Kompany is perfecte rapport met Bayern München kwijt na gelijkspel tegen kampioen Leverkusen

Vincent Kompany heeft zijn eerste examen met Bayern München afgesloten met een puntje. Tegen landskampioen Bayer Leverkusen wiste de Rekordmeister een achterstand nog voor de rust uit, maar verder dan 1-1 kwam het niet meer. De Belgische coach is zo zijn perfecte rapport in de Bundesliga kwijt.

Met vier zeges op een rij begon Vincent Kompany perfect aan zijn uitdaging bij FC Bayern München, maar het eerste examen van de Belgische coach moest nog komen.

Tegen Bayer 04 Leverkusen, dat de Rekordmeister vorig seizoen na 11 titels op een rij onttroonde, stond Kompany voor zijn eerste echte test in Duitsland. En hij had zijn spelers op scherp gezet, bleek uit een gretig begin.

Toch was het Leverkusen dat verrassend op voorsprong kwam in de Allianz Arena. Granit Xhaka legde terug, Robert Andrich knalde voorbij Neuer voor de 0-1.

Een knap doelpunt, maar Kompany zag voor de rust een nog mooier exemplaar. Aleksandar Pavlovic controleerde een afvallende bal op de borst en haalde heerlijk uit. Een gelijkmaker om duimen en vingers bij af te likken.

Bayern München had na de pauze nog kansen om een zege in de wacht te slepen, maar Serge Gnabry zag de beste kans op de pal en de lat botsen. Kompany was dus de morele winnaar, maar kreeg toch geen 10 op 10 op zijn eerste examen.