Nog wat verdedigende zorgen extra voor Vincent Kompany bij Bayern: Ito loopt weer voetbreukje op

Centrale verdediger Hiroki Ito begon aan het seizoen met een gebroken middenvoetsbeentje en kwam pas half februari voor het eerst in actie.



Sindsdien stond hij 3 keer in de basis en viel hij 3 keer in in de Bundesliga en speelde hij 33 minuten in 2 Champions League-duels. Hij maakte nog een hele match vol.



Gisteren viel hij rond het uur in tegen Sankt-Pauli, maar hij blesseerde zich op het eind en kon de match niet uitspelen. Omdat de wissels op waren, eindigden Kompany en co. met zijn tienen in de 3-2-winst.



Vanochtend kwam Bayern München met een update over de 25-jarige international: hij liep aan dezelfde voet opnieuw een middenvoetsbreukje op.



Op 7 speeldagen van het einde staat Bayern op kop in de competitie met 6 punten meer dan Leverkusen.



In de Champions League is Inter Milaan op 8 en 16 april de tegenstander in de kwartfinales.



De Canadees Davies is out met een gescheurde kruisband, de Fransman Upamecano met knieproblemen. Zij spelen dit seizoen ook niet meer.