Kompany en Bayern overwegen juridische stappen tegen Canada door kruisbandblessure Davies: "Onbegrijpelijk"

Alphonso Davies keerde met een zware blessure terug uit de interlandperiode naar München. Maakte de Canadese voetbalbond een grote fout? Volgens Bayern alvast wel. Nu moet Kompany zijn sterkhouder missen in de strijd om de titel en de Champions League.

Volgens Bayern maakte de Canadese voetbalbond een grote fout en had Davies nooit mogen spelen. "Een onverantwoorde keuze", klinkt het bij de recordkampioen.

Vincent Kompany kreeg deze week met Bayern München slecht nieuws vanuit Canada. Zijn winger Alphonso Davies liep een gescheurde kruisband op in de Nations League-wedstrijd tegen de Verenigde Staten.

"De deelname van Davies, die voor de wedstrijd al spierproblemen had, aan een wedstrijd zonder sportief belang is vanuit ons standpunt onbegrijpelijk", verklaart Bayern-topman Jan-Christian Dreesen in het Duitse blad Bild.

Christoph Freund, sportief directeur van Bayern, is dezelfde mening toegedaan: "Phonzy klaagde over vermoeidheid. Hij is de aanvoerder van het team en die jonge jongen wil zijn land helpen."

"Dan is er deze blessure. Ik vind het nalatig, gewoonweg onprofessioneel.”