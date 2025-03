Van "de nieuwe Klopp" tot een straatvoetballer bij de Mannschaft: maak kennis met Bundesliga-sensatie Mainz 05

zo 30 maart 2025 11:37

Acht speeldagen voor het einde van de Duitse voetbalcompetitie staat het kleine FSV Mainz 05 te pronken in de onverhoopte top 4. Gaan "Die Nullfünfer" voor het eerst in hun 120-jarig bestaan de Champions League in? Wij duiken in het sprookje van Bundesliga-sensatie Mainz aan de hand van 5 protagonisten.

Bo Henriksen: de nieuwe Klopp

“Het mirakel van 1. FSV Mainz 05” Dat kopten alle Duitse kranten op 19 mei 2024. Een dag eerder was de Carnavalclub erin geslaagd om in de Bundesliga te blijven ondanks een achterstand van 9 punten op 13 speeldagen van het einde. De architect van die sensationele ommekeer? Bo Henriksen. Een 50-jarige Deen die het seizoen ervoor al een soortgelijke stunt had verwezenlijkt met de Zwitserse topclub FC Zürich. In zijn eerste volledige seizoen als coach van Mainz trekt hij die lijn gewoon door. Iets wat hem naast de prijs van trainer van het jaar in Denemarken, ook vergelijkingen met Jürgen Klopp oplevert in diens heimat.



Het was bij de traditieclub uit Rijnland-Palts dat de Duitse toptrainer zijn eerste successen vierde tussen 2001 en 2008 en Mainz zijn eerste avontuur in de hoogste afdeling bezorgde in 2004.

Henriksen komt zo weer een stapje dichter bij zijn grote droom: bondscoach worden.

Robin Zentner: Mr. Mainz en zijn moment of fame

Doet de naam Robin Zentner een belletje rinkelen? Het zou zomaar kunnen. In zijn debuutseizoen, in 2017, ging de doelman plots viraal door een wel heel komische blunder.

Maar de 30-jarige doelman, die al heel zijn leven voor de 05 speelt, verlost zich deze jaargang volledig van dat etiket. Met amper 28 tegendoelpunten in 26 wedstrijden, waarvan 9 zonder tegendoelpunt, doet enkel Bayern München beter.

Voor zijn neus prijkt trouwens een bekende naam in de driemansdefensie: Andreas Hanche-Olsen. De voormalige KAA Gent-speler speelt sinds de winter van 2023 in Rijnland-Palts. Slaagt "Mr. Mainz" erin om dit seizoen voor het eerst Europa in te gaan met de club van zijn hart?

Nadiem Amiri: van kooivoetballer tot de Mannschaft

Een opvallende smaakmaker bij de troepen van Bo Henriksen is de Afghaanse Duitser Nadiem Amiri. Nadat het voormalige toptalent bij Bayer Leverkusen op een zijspoor beland was onder Xabi Alonso, zette hij een stapje terug richting Mainz. Een goede beslissing.



Als controlerende middenvelder etaleert hij iedere week zijn leiderschapskwaliteiten en is hij een van de meest spelbepalende spelers geworden in de Bundesliga. Hij bepaalt het tempo waarop zijn ploegmaats uitblinken.



Dat viel ook Julian Nagelsmann op. Hij haalde de 28-jarige Amiri, na meer dan 4 jaar, opnieuw bij de Duitse selectie voor het recente Nations League-tweeluik tegen Italië. Als Amiri wordt gevraagd naar de redenen van zijn herwonnen succes, is hij duidelijk: “Ik heb alles te danken aan mijn verleden op straat. Daar kweek je een winnaarsmentaliteit, die ervoor zorgt dat niets onmogelijk is.”

Jae-sung Lee: de Zuid-Koreaanse magiër

De 94-voudige international Jae-sung Lee maakte de oversteek pas op zijn 25e van topclub Jeonbuk Hyundai Motors, maar speelt ondertussen al 4 seizoenen lang de pannen van het dak bij de rood-witten. In Duitsland ontpopte de 31-jarige aanvallende middenvelder zich tot reuzendoder. Met Borussia Dortmund als favoriete tegenstander. Zo scoorde hij 2 doelpunten in de 3-0-overwinning tegen de Borussen op de voorlaatste speeldag vorig seizoen.



Dit seizoen scoorde de Zuid-Koreaan, naast tegen Dortmund, ook een tweeklapper tegen het Bayern München van Vincent Kompany, waarmee hij onze landgenoot in december zijn eerste nederlaag aansmeerde in de Bundesliga.

Stuwt hij zijn ploeg vandaag opnieuw voorbij Dortmund in het Signal Iduna Park? Dan komt de Champions League wel echt dichtbij. En kan hij samen met zijn landgenoot Hong Hyun-seok (ex- Gent) een serieus feestje bouwen.

Jae-sung Lee bezorgde Bayern München hun eerste nederlaag in de Bundesliga dit seizoen.

Jonathan Burkardt: de topschutter aller tijden

Na het vertrek van toptalenten Brajan Gruda (Brighton) en Leandro Barreiro (Benfica) begon voor Mainz de zoektocht naar een nieuw goudhaantje.



Ver moesten ze daar niet voor gaan, want in de spits loopt er met de 24-jarige Jonathan "Jonny" Burkardt al een scorende spits.



De aanvoerder zit dit seizoen aan 15 doelpunten in 22 wedstrijden, een clubrecord dat hij deelt met André Schürrle en Shinji Okazaki.

Een knappe prestatie voor de topschutter aller tijden van Mainz in de Bundesliga. Want na zijn doorbraakseizoen 2020-2021 viel hij het jaar erna uit met een zware knieblessure, die ervoor zorgde dat hij 15 maanden doelpuntenloos bleef. Door zijn prestaties geniet de Duitse international de interesse van topclubs als Bayern München, AC Milan en Manchester United. Maar eerst Mainz naar de Champions League vlammen?