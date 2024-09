Zet Anderlecht tegen Ferencvaros stap vooruit? "Hopelijk kunnen we goeie prestatie koppelen aan goed resultaat"

Met een thuiswedstrijd tegen Ferencvaros snijdt Anderlecht woensdag de groepsfase in de Europa League aan. Voor David Hubert wordt het zijn tweede match als interim-coach van paars-wit. "We willen elke match progressie blijven maken", spreekt hij zijn verwachtingen uit.

Voor een schokeffect heeft het ontslag van Brian Riemer nog niet meteen gezorgd: afgelopen weekend speelde Anderlecht 0-0 gelijk tegen Charleroi, de eerste match met David Hubert op de bank. De trainer ad interim van paars-wit beseft dat er nog veel werk ligt.

"We proberen zoveel mogelijk te doen in de weinige tijd die we hebben. We willen een basis leggen en daarop voortbouwen. Match per match wil ik progressie zien", vertelt Hubert in de aanloop naar het Europa League-duel met Ferencvaros.

De wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op. "Als nieuwe trainer is het altijd aangenamer om eens een hele week te kunnen doortrainen", glimlacht Hubert. "Maar de situatie is nu wat ze is. We proberen elk ogenblik aan te grijpen om stappen vooruit te zetten."