Thomas De Gendt neemt afscheid met een bericht op de sociale media: "Het is geschiedenis"

Gisteren heeft Thomas De Gendt in Frankrijk zijn laatste koers gereden. In Parijs - Chauny bolde hij binnen als 59e. De Lotto-Dstny-renner werd in de bloemetjes gezet op het podium.

Thomas De Gendt gaat de geschiedenisboeken in als eeuwige aanvaller die een aantal prestigieuze overwinningen boekte.

Vooral zijn zege in de Giro van 2012 op de flanken van de mythische Stelvio na een indrukwekkende solo staat bij wielerliefhebbers in het geheugen gegrift. Hij sloot die Ronde van Italië bovendien af met een derde plaats in de eindstand.

Tien jaar later, in 2022, won De Gendt nog een tweede rit in de Giro. Ook in de Ronde van Frankrijk was hij met twee etappezeges (in 2016 en 2019) succesvol, net als in de Ronde van Spanje, waar hij een rit won (in 2017) en de bergtrui veroverde (in 2018).

De Ronde van Spanje van dit jaar was zijn 25e en laatste deelname aan een grote ronde (10x Vuelta, 9x Tour, 6x Giro). Hij werd er nog in de bloemetjes gezet naar aanleiding van zijn 500e rit in een grote ronde.