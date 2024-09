Thomas De Gendt over de hoogtepunten van zijn carrière: "Heel het verhaal maakte die zege groter"

ma 9 september 2024 10:45

Zijn laatste grote ronde heeft hij gereden, maar de carrière van Thomas De Gendt zit er nog niet op. De Gendt zal in Italië nog een afscheidstournee rijden. Toch blikte de aanvaller pur sang al eens terug op zijn wielercarrière. "Het is weinigen gegeven om op een mythische klim als de Stelvio te winnen."

Met een "ereronde van 26 kilometer" heeft Thomas De Gendt afscheid genomen van de Vuelta. De tijdrit was zijn laatste kunststukje in een grote ronde. De 37-jarige Belg verlengt zijn seizoen wel nog met een resem eendagskoersen in Italië. Toch blikte hij al eens terug op zijn carrière gevuld met mooie overwinningen. "Mijn zege op de Stelvio is de mooiste overwinning door de locatie", vertelde De Gendt. "Het is weinigen gegeven om op een mythische klim als de Stelvio te winnen, want er wordt niet zo veel op gekoerst. Om er dan als een van de winnaars boven te staan, daar ben ik wel trots op."

Als ik met 5 minuten voorsprong gefinisht zou zijn, was het minder heroïsch. Thomas De Gendt

De renner van Lotto-Dstny won ritten in alle grote rondes. In de Tour onthoudt hij vooral zijn zege in Saint-Etienne.



"Dat komt door het scenario van die wedstrijd. Het is sowieso moeilijk om in een Touretappe voor te blijven", weet de ervaren De Gendt. "Maar toen zaten de toppers zoals Alaphilippe achter me te jagen en ik haalde het dan nog met een paar seconden, dat maakte het heel spannend." Spanning overstijgt dus dominantie. "Als ik met 5 minuten voorsprong gefinisht zou zijn, was dat minder heroïsch."

Wat brengt de toekomst?