Thomas De Gendt rijdt anoniem rond in allerlaatste Vuelta: "Ik kijk echt uit naar het einde van mijn carrière"

do 5 september 2024 13:57

De Belgische aanvalskoning is bezig aan zijn laatste seizoen. Hij had nog één doel: een rit winnen in de Ronde van Spanje. Dat realiseren lijkt wel heel lastig te worden, en dat beseft Thomas De Gendt zelf ook. "Ik besef dat het zwaarder en zwaarder wordt. Ik kijk uit naar het einde", vertelt de Belg van Lotto Dstny.

Een Thomas De Gendt in de fleur van zijn carrière had in een rit als vandaag bijna zeker een kans gemaakt. In deze Vuelta zagen we hem zelden mee schuiven met aanvalspogingen. "Het waren al zware 2,5 weken. Deze maand besef ik dat het lastiger en lastiger wordt. En dat ik niet meer beter word", zei De Gendt voor rit 18. Na dit seizoen zet De Gendt een punt achter zijn loopbaan als wielrenner. Daar lijkt hij nu helemaal klaar voor te zijn. "Ik kijk uit naar het einde", geeft onze landgenoot toe. "Ik kijk er echt naar uit om mijn carrière te beëindigen. Het is een goed moment om te stoppen."

Ik ga mijn fiets een tijdje niet aanraken en dingen eten die ik niet zou mogen eten. Thomas De Gendt