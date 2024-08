Wat eerst leek op een mopje kan Thomas De Gendt laatste Vuelta-glorie bezorgen

Sportief manager Kurt Van de Wouwer was verbaasd dat de 37-jarige De Gendt in zijn laatste maanden als profrenner plots nauwkeurig zijn voeding begon af te meten.

" Thomas De Gendt is op gebied van voeding dingen beginnen te doen die hij nog nooit heeft gedaan. Hij is beginnen te werken met diëtisten."

"Het begon allemaal vlak voor het BK. In onze WhatsApp-groep hadden we gevraagd welke renners bicarbonaat wilden", doet ploegdiëtiste Lara Van Genechten het verhaal.



"Thomas reageerde dat hij bicarbonaat wou. Maar iedereen dacht dat dat een mopje was."



De Gendt staat binnen de WhatsApp-groep namelijk bekend voor zijn komische inzendingen over rennersdiëten.



"Zo had hij ooit eens een video gepost van een man die zijn calorieën telde door een chipje op een weegschaal te tellen."

"We dachten dus dat Thomas niet serieus was, toen hij plots bicarbonaat wou."

Maar dat was een misrekening.



"Toen Thomas op het BK aankwam en zag dat we niets voor hem hadden klaargemaakt, zei hij: "Waar is mijn bicarbonaat? Vanaf nu wil ik 3 maanden lang alles doen op vlak van voeding, want in de Vuelta wil ik nog een laatste keer op mijn beste niveau rijden.""