Thomas De Gendt begint in de Vuelta aan zijn last dance: "Een ritzege is het laatste en enige doel"

Na 16 seizoenen als prof en 24 grote rondes zwaait Thomas De Gendt (37) straks af. De nestor van Lotto-Dstny begint met de Vuelta morgen aan zijn last dance, met één duidelijk doel voor ogen: een triple double in de drie grote ronden. "Hopelijk heb ik de beste vorm van mijn leven."

"Het is wel speciaal, ja." Thomas De Gendt nadert het einde van zijn wielercarrière. Onze landgenoot wil in zijn laatste maanden nog schitteren in zijn laatste grote ronde.

"Ik ben all-in gegaan op stage en in de hittetraining, zodat ik nergens spijt van kan hebben. Als het straks tegenvalt, dan is het maar zo. Ik heb er alles aan gedaan. Hopelijk heb ik de beste vorm van mijn leven."

De Gendt zakt met een duidelijk doel voor ogen af naar Lissabon: zijn triple double in de drie grote ronden volmaken. Voorlopig heeft hij twee ritzeges in de Tour, twee in de Giro en één in de Vuelta achter zijn naam staan. Maar ook in Spanje wil hij een tweede streepje kunnen turven.



"Die 2-2-2 in de drie grote ronden, dat is de enige ambitie, al sinds het begin dit jaar. Een ritzege pakken is het ultieme en laatste doel om de cirkel vol te maken. Wat als het 3-2-2 wordt? Ik zal wel stoppen na één ritzege", lacht hij.



"Ik heb geen bepaalde ritten uitgekozen. Er zijn veel kansen voor de vluchters, want hier is geen Pogacar, Evenepoel of Vingegaard zoals in de Tour. Ik zie zeker tien vluchterskansen. Er zal iets meer traditioneel gekoerst worden, verwacht ik."



