Lotte Kopecky wil "afvinken" in Gent-Wevelgem: "Een wederdienst? Te gepasten tijde komt zoiets terug"

Gent-Wevelgem is nog een blinde vlek op de erelijst van Lotte Kopecky, 2e in 2020 en 2021. Schiet de wereldkampioene wel raak op haar tweede koersdag van het seizoen of wordt Lorena Wiebes weer de prima donna binnen SD Worx-Protime?

Gent-Wevelgem is na Milaan-Sanremo van vorige week de tweede koersdag van Lotte Kopecky in 2025. "Of dat een vreemd gevoel is? Neen, niet echt. Het is wel iets anders, maar daarom niet slechter."

Kopecky weet na Sanremo wel waar ze staat. "Ik denk dat er vorige week meer vraagtekens waren met mijn eerste koers. Dan moet je aanvoelen of de arbeid geloond heeft."

"Maar ik heb een vrij goed gevoel overgehouden aan Sanremo en heb een goeie trainingsweek gehad. Dat geeft me vertrouwen."

Kopecky won hier nog niet. "Zoals jullie weten houd ik van afvinken. Deze koers winnen zou dus leuk zijn."

"Dit is een mooi parcours, de wind staat goed en we vormen weer een heel sterk blok met 2 speerpunten."

De tweede kopvrouw is Lorena Wiebes, voor wie Kopecky op de Via Roma het pad effende. "Of ik dan reken op een wederdienst? Dat wordt dan gezegd, maar te gepasten tijde komt zoiets terug."

"Al mag dat niet de insteek zijn om zoiets te doen. Vorige week was dat de meest logische keuze en dan moet je niet twijfelen."