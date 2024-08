Lennert Van Eetvelt (23) begint als Lotto-Dstny-kopman aan Vuelta: "Ik wil met de sterkste renners meedoen"

Een hardnekkige knieblessure leek zijn seizoen helemaal te verbrodden, maar met een derde plaats in San Sebastian toonde Lennert Van Eetvelt (23) dat hij helemaal terug is. Het goudhaantje van Lotto-Dstny kan zo met vertrouwen afzakken naar de Vuelta, waar hij zijn team zal aanvoeren. "Ik wil meedoen met de sterkste renners, dag na dag."

Met ritwinst en de eindzege in de UAE Tour - op WorldTour-niveau - zette Lennert Van Eetvelt begin dit seizoen zijn hemelbestorming in het peloton verder. Maar van die topvorm kon onze landgenoot niet lang genieten: een hardnekkige knieblessure gooide roet in het eten.

Van Eetvelt werkte geduldig aan zijn comeback en lijkt nu opnieuw tegen zijn beste niveau aan te schurken, getuige zijn derde plaats in de Clasica San Sebastian afgelopen weekend.