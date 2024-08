Een iconische klim naar gletsjermeren en een beest aan 24%: dit zijn de 5 sleutelritten in de Vuelta

Daarna is het aan de adelaars in het pak. Een afdaling van 23 kilometer lang vormt het slotstuk van week 1. Wie duikt het snelst richting Granada?

Geen Angliru dit jaar, dus wilde de parcoursbouwer de renners op een andere manier pijnigen.

Afgaand op het profiel van rit 15 zou hem dat zeker moeten lukken. De etappe naar Cuitu Negru is er eentje om van te duizelen.

"Nochtans maar 143 kilometer lang", zal een optimist zeggen. En ook de eerste 3 beklimmingen lijken al bij al nog mee te vallen. De Alto de la Colladiella is slechts 6,4 kilometer lang.

Maar vergis je niet. Stroken tot 14% bombarderen de amuse-bouche van dag 15 meteen tot een col van 1e categorie. Iets over halfweg dient diezelfde klim ook nog eens als voorgerecht.

Maar de hoofdschotel komt er pas aan in de staart van de etappe. Officieel is de klim naar Cuitu Negru 18,9 kilometer lang, in totaal zullen de renners meer dan 40 kilometer afzien.

In de laatste kilometers wachten ook nog eens loodzware stroken aan 24%. Een toetje dat bij sommigen weleens zwaar op de maag zou kunnen vallen.