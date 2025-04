LIVE: Arsenal ziet de openingsgoal van stand-in Kieran Tierney afgekeurd worden voor buitenspel

Vier dagen na de memorabele avond in de Champions League tegen Real Madrid krijgt Arsenal in de Premier League Brentford over de vloer. Voor meer dan zijn tweede plaats lijken The Gunners niet meer te spelen in eigen land en dus roteert Mikel Arteta wat, Leandro Trossard begint wel in de basis. Volg de actie op deze pagina vanaf 18.30 uur, met video's van de belangrijkste fases.