Historische hattrick voor Equipo Kern Pharma! Urko Berrade zorgt voor Baskisch delirium, lijdensweg voor Landa

do 5 september 2024 17:26

Vuelta a España Etappe 18 Semi Bergetappe 179.3 km 13:20 Vitoria-Gasteiz - 17:30 Maeztu Urko Berrade einde 0 30 60 90 120 150 179.3

Daar is de derde ritzege voor revelatieploeg Equipo Kern Pharma in de Vuelta. Voor eigen publiek was Urko Berrade iedereen te slim af met een late uitval in de 18e rit. Voor zijn gouwgenoot Mikel Landa was het een iets minder aangename dag. De kopman van Soudal-Quick Step brak en zag zijn podiumkansen in rook opgaan. Voor de rest bleef het relatief stil aan de top.

Rit 18 van de Ronde van Spanje in een notendop Winnaar van de dag Urko Berrade pakt de eerste profzege uit zijn carrière. Met een aanval op het juiste moment zette hij zijn medevluchters een hak. Equipo Kern Pharma rijdt zich zo nog eens in de kijker. Ze tonen dat ze de wildcard dubbel en dik verdienden. Verliezer van de dag De ene Bask juicht in eigen streek, de andere treurt. Mikel Landa verliest meer dan drie minuten in een rit waarin je het niet zou verwachten. Hij miste de slag op de laatste klim en was te lang geïsoleerd. In het klassement zakt hij van plek 5 naar 10. Morgen Ben O'Connor heeft nog altijd 5 seconden voorsprong op Primoz Roglic. Dat is heel weinig als je ziet wat de komende dagen nog volgt. Morgen ligt het zwaartepunt richting de streep, met een col van 8,6 kilometer aan 8,9%.

De Gendt, Vansevenant en Livyns mee

Het ging hard in de openingsfase, verschroeiend hard. Even liet leider Ben O'Connor zich zelfs verrassen door waaiervorming, maar die situatie was snel hersteld. Uiteindelijk vormde zich een kopgroep met meer dan 40 renners. De Baskische ploeg Euskaltel - Euskadi miste zowaar de slag in eigen streek. Hun tegenoffensief leverde niks op. Het peloton gaf een vrijgeleide. De winnaar zat vooraan. Stefan Küng, Mauro Schmid en Mathias Vacek hadden geen geduld. Zij anticipeerden voor de zwaarste klim van de dag. Dat rendeerde, want ze waren mee op de top van de Puerto Herrera (1e categorie). 13 renners begonnen samen aan de laatste 45 kilometer. De Belgen waren niet mee.

Thomas De Gendt veroverde dan toch eens een plekje in de vlucht.

Nog eens Kern Pharma

Het gezelschap bleef braaf samen, tot het slotklimmetje in de diepe finale. Steven Kruijswijk opende de debatten. Equipo Kern Pharma moest reageren, want het had maar liefst drie pionnen voorin. Urko Berrade ging mee met de Nederlander.

De Spanjaard bleef koelbloedig en sprong weg uit het wiel van Kruijswijk. Zijn voormalige metgezellen keken vooral naar elkaar. Pau Miquel en Pablo Castrillo waren ook uitmuntende stoorzenders. Berrade stormde door naar de streep en kon nog de tijd nemen om te juichen. Na een tweeklapper van Castrillo is dit al het derde succes voor het bescheiden Kern Pharma. In de achtergrond sprintte Mauro Schmid naar plek 2. Miquel kwam juichend als 3e over de finishlijn.

Dal nekt Landa

Een vluchtersrit staat vaak gelijk aan een snipperdag voor de klassementsmannen, maar niet vandaag. Op de col van 1e categorie maakte Richard Carapaz koers. Iedereen was mee, behalve Mikel Landa. Heel even paste O’Connor, maar hij was meteen terug. De Spanjaard had minder geluk. Vanuit de kopgroep lieten veel knechten van de favorieten zich uitzakken. De samenwerkende vennootschap zette Landa snel op minuten. Pas laat had de kopman van Soudal - Quick Step teamgenoten bij zich. Aan de streep moest Landa een stevige pil slikken: 3’20” verlies op de rest. Ben O’Connor moet nog 3 ritten overleven. Dat zijn wel twee stevige bergetappes en een tijdrit.

Berrade: "Alles eraan gedaan om hier top te zijn"

Urko Berrade: "Zonder twijfel is dit een droom. Het is de rit die het dichtst bij mijn thuis is. Mijn vrienden en familie zijn hier. Het was ook de laatste kans in deze Vuelta. Het is ongelooflijk. We hadden verschillende opties, met ook de snelheid van Pau Miquel. Iedereen kreeg zijn kans. Ik mocht niet te veel achterom kijken, want ze waren niet ver. Als ploeg hebben we heel veel werk geleverd om zo fris mogelijk te starten. Voor de Vuelta zij de ploegmanager dat ik bekend moest worden. Met deze zege is die kans er misschien wel."

Schmid: "Ze hebben het perfect uitgespeeld"

Mauro Schmid (2e): "Alleen tegen 40 renners, dat was een moeilijke taak. Proficiat aan Kern Pharma. Ze hebben het perfect uitgespeeld in de finale. Als renner kan je niet iedereen volgen. Wij deden daarna kopbeurten aan 90 procent. Ik moest mijn benen ook sparen voor de sprint. Ik had geweldige benen vandaag, maar de tactiek kwam er niet uit." Mathias Vacek (8e): "Het was een redelijk lastige dag. Kern Pharma heeft het goed uitgespeeld met hun numeriek overwicht. Ik had niet veel kracht meer in de finale. En in de laatste bocht werd ik een beetje ingesloten waardoor ik mijn snelheid kwijt was. In de vlucht met drie verloor ik ook veel energie."

Uitslag Rit 18 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Urko Berrade 4:00:52 Equipo Kern Pharma EKP 2 Mauro Schmid +4 Team Jayco - AlUla JAY 3 Pau Miquel +4 Equipo Kern Pharma EKP 4 Max Poole +4 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 5 Aleksandr Vlasov +4 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 6 Oier Lazkano +4 Movistar Team MOV 7 Ion Izagirre +4 Cofidis COF 8 Mathias Vacek +4 Lidl - Trek LTK 9 Pablo Castrillo +7 Equipo Kern Pharma EKP 10 Steven Kruijswijk +11 Team Visma - Lease a Bike TVL meer tonen naam resultaat ploeg 1 Ben O'Connor 72:48:46 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 2 Primož Roglic +5 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 3 Enric Mas +1:25 Movistar Team MOV 4 Richard Carapaz +1:46 EF Education - EasyPost EFE 5 David Gaudu +3:48 Groupama - FDJ GFC 6 Carlos Rodríguez +3:53 INEOS Grenadiers IGD 7 Mattias Skjelmose +4:00 Lidl - Trek LTK 8 Florian Lipowitz +4:27 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 9 Pavel Sivakov +5:19 UAE Team Emirates UAD 10 Mikel Landa +5:38 Soudal - Quick-Step SOQ meer tonen