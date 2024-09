Renaat en José zwaaien De Gendt uit: "Je kan veel renners vergeten, maar Thomas niet"

Met de tijdrit in Madrid valt niet alleen het doek over de Vuelta, ook de carrière van Thomas De Gendt (37) zit er na deze slotdag (bijna) op. Renaat Schotte en José De Cauwer staan stil bij de nalatenschap van de ontsnappingskoning in het peloton.

Er volgt normaal gezien na de Vuelta nog een Italiaans dessertbuffet, maar met een eigenzinnige renner als Thomas De Gendt weet je nooit. Eén ding is wél zeker: de afsluitende tijdrit van de Vuelta vandaag is de laatste dag van De Gendt in een grote ronde.

"Wat ik zal onthouden van zijn carrière? In de eerste plaats de emoties die wij samen beleefd hebben bij zijn overwinning op de Stelvio", mijmert José De Cauwer tegenover Renaat Schotte.

"Dat was nog in zijn beginjaren, hé. Je vroeg je toen af of zoiets mogelijk was. We leefden nog niet in de periode zoals nu waarbij je als Belg bij manier van spreken bijna dagelijks wint in een grote ronde, ook bergritten."

De Cauwer kent De Gendt al van in de jeugd. "Hij is een Waaslander. Hij is zelfs nog doelman geweest bij Kemzeke!"

"Ik herinner me nog een nieuwelingenkoers bij ons in de buurt. Dat was een koersje met 2 viaduchten over de E17. Thomas reed weg bij de start en bleef gewoon voor het peloton rijden. Toen al."