Thomas De Gendt, die speciaal shirt krijgt, bereikt straffe mijlpaal met 500e rit in grote ronde: "Persoonlijk doel"

Net voor het einde van zijn carrière heeft Thomas De Gendt nog een doel behaald. Hij rijdt vandaag zijn 500e rit in een grote ronde (Giro, Tour of Vuelta). Zijn team Lotto Dstny had een cadeau in petto: een T-shirt met de grootste triomfen uit zijn carrière. "Het is moeilijk te bereiken. Je moet presteren zonder blessures voor een heel lange tijd", blikt De Gendt terug.

Vandaag rijdt hij voor de 500e keer een etappe in een grote ronde. En dat moest gevierd worden. De organisatie van de Vuelta had een shirt voorzien voor De Gendt en zijn ploegmaten, met foto's van zijn beste momenten in een grote ronde.

"Het is veel", beseft De Gendt. "Dat is anderhalf jaar aan ritten in een grote ronde. Het is een heel hoog aantal dat aantoont hoeveel ik er heb gereden."

En je komt niet zomaar aan zo'n groot aantal ritten. "Het betekent dat je voor lange tijd geen blessures mag hebben. Voor mij was het een persoonlijk doel om het te bereiken."

Zijn favoriete etappe was uiteraard eentje die hij won. "Elke ritwinst is speciaal, maar als ik moet kiezen is het die op de Stelvio. Dat was mijn eerste en op een mythische klim is het altijd speciaal."

Ook aan de Vuelta heeft De Gendt mooie herinneringen. "Die van 2017 vooral, want we wonnen 4 ritten met het team. Niet de dag waarop ik won, maar die hele grote ronde was speciaal."

Als alles goed gaat stopt de rittenteller van De Gendt morgen op 501 voor hij afzwaait.