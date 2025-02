40 jaar Lotto in 20 markante figuren: van een Iraniër die de ploeg van de degradatie redde tot de koersende influencer

vr 21 februari 2025 06:33

In het wielermuseum KOERS, in Roeselare, kun je vanaf deze week een tentoonstelling bezoeken rond 40 jaar Lotto in het peloton. Als langste actieve sponsor in het wielrennen kunnen ze prat gaan op een rijke geschiedenis, maar ook op een heel arsenaal aan renners en rensters die voor Lotto hebben gekoerst.

1. Paul Haghedooren

We beginnen deze "eregalerij" met de renner die 40 jaar geleden voor de allereerste zege voor Lotto in het peloton wist te zorgen. Op 2 april 1985 klopt Haghedooren Marc Madiot in de GP Cerami.



Twee maanden later wordt Haghedooren in Halanzy ook verrassend Belgisch kampioen, vóór wereldkampioen Claude Criquielion. De eerste van 9 Belgische titels bij de mannen voor Lotto, met ook nog tricolores voor onder meer Wilfried Nelissen, Philippe Gilbert en heel recent nog Arnaud De Lie.

Paul Haghedooren reed 2 jaar voor Lotto. Hij stierf al op zijn 38e na een hartaanval, tijdens een strandloopje in Knokke-Heist.

2. Johan Museeuw

De naam van Johan Museeuw is onlosmakelijk verbonden met de teams van Patrick Lefevere, steeds de grote concurrent van Lotto in België. Toch reed De Leeuw van 1990 tot 1992 ook voor de loterijploeg.



Museeuw boekt er zijn eerste grote successen, met onder meer twee Tourritten in 1990 (waaronder op de Champs-Elysées) en zijn eerste Wereldbekerzege in het Kampioenschap van Zürich, in 1991.

Johan Museeuw reed 3 jaar voor Lotto, van 1990 tot 1992.

3. Wanderley Magalhaes

Als wielerploeg van de Nationale Loterij heeft de Lotto-ploeg altijd een voornamelijk Belgische koers gevaren. Toch sijpelen er vanaf de beginjaren ook enkele buitenlanders in het team, met de Kiwi Eric McKenzie als allereerste.



In 1993 krijgt Lotto het Braziliaanse fietsenmerk Caloi als cosponsor en zo maakt ook de eerste exoot zijn intrede: Wanderley Magalhaes Azevedo.



Een onverdeeld succes is de Braziliaan niet, al mag hij in 1994 wel de Tour de France rijden. Het wordt een heuse calvarietocht, die al na 6 ritten eindigt.

Wanderley Magalhaes (rechts) was een van de eerste exoten bij Lotto. Hij hield het 2 seizoenen vol.

4. Johan Bruyneel

Gelijktijdig met Johan Museeuw maakt in 1990 nog een andere Johan zijn opwachting bij Lotto: Johan Bruyneel had zich een jaar eerder laten opmerken met twee ritzeges in de Ronde van Zwitserland.



Met een 17e plaats in het eindklassement van de Tour bewijst hij over rondepotentieel te beschikken, al zal hij zijn ambities pas twee jaar later waar kunnen maken bij ONCE, voor wie hij onder meer op het eindpodium van de Vuelta zal blinken.

Johan Bruyneel reed begin jaren 90 twee seizoenen voor Lotto.

5. Grace Verbeke

Sinds 2006 begint Lotto ook op bescheiden voet met een vrouwenploeg. Na een aarzelende start zet Grace Verbeke de ploeg in één klap op de kaart door als eerste Belgische de Ronde van Vlaanderen te winnen, in 2010.

Grace Verbeke viert haar overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Van 2007 tot 2010 koerste ze voor de Lotto Ladies.

6. Frank Vandenbroucke

Weinig renners hebben voor zoveel ploegen gereden als wijlen Frank Vandenbroucke: Mapei, Cofidis, Lampre, Fassa Bortolo, MrBookmaker, Quick-Step, Acqua & Sapone en ga zo maar door.



Helemaal aan het begin van die lijst vinden we de Lotto-ploeg, waar zijn oom Jean-Luc ploegleider is. Hij behaalt er zijn eerste profzege - een rit in de Ronde van de Middellandse Zee - maar vertrekt er wel met slaande deuren om midden in het seizoen zijn overstap naar Mapei-GB te forceren.

Frank Vandenbroucke, stijlrijk zoals altijd, reed slechts één volledig seizoen voor Lotto, in 1994.

7. Cameron Vandenbroucke

1999 is het wonderjaar van Frank Vandenbroucke, niet alleen omdat hij dat seizoen Luik-Bastenaken-Luik wint en de Vuelta in vuur en vlam zet, maar ook omdat in februari zijn dochter Cameron wordt geboren.



10 jaar na de dood van papa Frank zet ook Cameron haar eerste stapjes in het wielrennen bij Lotto, zij het met minder succes. Een jaar later dooft haar actieve carrière al uit.

Cameron Vandenbroucke trad in de voetsporen van haar papa, maar ook zij hield het niet lang vol bij Lotto.

8. Mario De Clercq

3 keer wereldkampioen veldrijden, 2 keer Belgisch kampioen en eindwinnaar van de Wereldbeker in 1999. Mario De Clercq gaat de geschiedenis in als een van de meest succesvolle Belgische crossers. Maar eigenlijk begon hij gewoon als wegrenner.



Pas bij Lotto, vanaf 1993, kan hij weg en veld combineren. In de winter ploetert De Clercq door de modder, in de zomer ziet hij af in de Tour de France.

Mario De Clercq droeg van 1993 tot 1995 het shirt van Lotto en won in die periode één wegkoers: in de Ronde van de Vendée klopte hij Jo Planckaert in de sprint.

9. Lotte Kopecky

In 2014 zien de Lotto Ladies met Jolien D'hoore de beste Belgische renster die tot dan toe voor hen had gereden vertrekken. Niemand weet dan al dat haar vervanger zich in de coulissen ophoudt. Op haar 20e tekent Lotte Kopecky haar eerste profcontract bij Lotto.



Een jaar eerder moet Kopecky op het BK nog haar meerdere erkennen in D'hoore, maar beetje bij beetje neemt ze de fakkel over als leading lady van het Belgische wielrennen bij de vrouwen.

Lotte Kopecky reed van 2016 tot 2020 voor Lotto.

10. Axel Merckx

Van 1986 tot 1988 peddelt de Lotto-ploeg door het peloton onder de naam Lotto-Merckx. Eddy Merckx, op dat moment bondscoach, is met zijn fietsbedrijf de cosponsor in de beginjaren.



Meer dan 15 jaar later trekt zijn zoon Axel in de nadagen van zijn carrière ook het shirt van Lotto aan. Hij wint voor hen in 2005 zijn allerlaatste koers, een rit in de Dauphiné.

Axel Merckx, van 2003 tot 2004 bij Lotto, keuvelend met Franky Van der Elst.

11. Marion Rousse

Tegenwoordig is ze bekend als mede-organisator van de Tour de France Femmes en als vriendin van Julian Alaphilippe, maar iets meer dan 10 jaar geleden probeerde Marion Rousse het zelf te maken als renster.



In 2013 tekent ze een contract bij Lotto, een jaar later loodst ze ook haar echtgenoot Tony Gallopin bij de ploeg. Maar het blijft niet duren, zowel de liefde tussen het wielerkoppel als de actieve carrière van Rousse. In 2015 rijdt ze al haar laatste koers.

Marion Rousse, goed voor 3 jaar Lotto, met haar toenmalige echtgenoot Tony Gallopin.

12. Chris Horner

Hij is een van de meest bizarre groterondewinnaars van de laatste 25 jaar, maar wist je dat Chris Horner ooit twee seizoenen voor Lotto reed? Als knecht voor Cadel Evans, maar af en toe mocht hij ook zijn eigen kans gaan.



Zo eindigt de Amerikaan in de top 10 van zowel Luik-Bastenaken-Luik als de Ronde van Lombardije. Hij is toen al 35 jaar, maar het zal nog 6 jaar duren voor hij zijn grootste succes op de fiets beleeft. In 2013 wint hij tot ieders verbazing de Vuelta. Enkele dagen voor zijn 42e verjaardag.

Ook Chris Horner reed op een blauwe maandag voor Lotto (2006 en 2007).

13. Lizzie Armitstead (Deignan)

In de UAE Tour begon Lizzie Deignan eerder deze maand aan haar allerlaatste profjaar. Maar 16 jaar geleden zet ze een van haar eerste stapjes in de wielerwereld bij de Lotto-ploeg, toen nog onder haar meisjesnaam Lizzie Armitstead. Na één jaar zoekt de wereldkampioene van 2015 al weer andere oorden op.

Lizzie Deignan-Armitstead, helemaal in het begin van haar carrière. Ze passeerde uiteindelijk maar 1 jaar bij Lotto.

14. Thomas Dekker

In 2009 denkt Lotto de transfer van het jaar gedaan te hebben door voormalig supertalent Thomas Dekker over te nemen van Rabobank, waar hij door afwijkende bloedwaarden moet vertrekken. Het zal uiteindelijk uitdraaien op een nachtmerrie.



Drie dagen voor de start van de Tour wordt bij analyse van oude stalen van de Nederlander epo in zijn bloed aangetroffen. Na een halfjaar komt er zo al een einde aan zijn Lotto-periode.

De Lotto-carrière van Thomas Dekker duurde maar een goed halfjaar.

15. Roger Ilegems

In 1984 wordt Roger Ilegems verrassend olympisch kampioen in de puntenkoers. Hierna probeert hij, op zijn 22e, een wegcarrière te boetseren. En waar anders begint hij daaraan dan bij de Lotto-ploeg?



Ilegems is zeker niet slecht en wint in 1988 onder meer de Elfstedenronde (weliswaar voor Sigma-Fina). Maar meer zit er nooit in en nog voor zijn 30e houdt hij de koers voor bekeken.

Roger Ilegems, 2 jaar bij Lotto, kon de hoge verwachtingen op de weg nooit waarmaken.

16. Marijn de Vries

Een vaste waarde aan de zijde van onder meer Maarten Vangramberen in de omkadering van de koersen bij zowel de mannen als de vrouwen. Marijn de Vries is journaliste wanneer ze op haar 30e probeert om het alsnog te maken als profrenster.



Zo belandt ze in 2013 bij Lotto, waar ze het beste seizoen uit haar carrière rijdt: 8e in de Ronde van Drenthe, 14e in de Trofeo Binda en 19e in de Waalse Pijl.

Marijn de Vries kende in 2013 haar topseizoen, in het shirt van Lotto.

17. Mehdi Sohrabi

In 2022 degradeerde Lotto uit de WorldTour, maar in 2017 dreigde het al eens eerder weg te vallen uit het hoogste niveau. Omdat Philippe Gilbert de ploeg verliet, verloor Lotto plots veel punten. Enter: Mehdi Sohrabi.



Sohrabi heeft een jaar eerder een karrenvracht punten gesprokkeld op de Asia Tour. Door de Iraniër aan te trekken, redt Lotto zijn WorldTour-hachje. Na één jaar zit zijn avontuur er al op. "Hij besefte dat dit niveau te hoog gegrepen was", zegt Marc Sergeant erover.

Mehdi Sohrabi was als een vis op het droge bij de Lotto-ploeg.

18. Adam Hansen

20 grote rondes op een rij: zo zal de Australiër Adam Hansen herinnerd worden als renner. Zijn oogst na die indrukwekkende recordreeks in het Lotto-shirt: een rit in de Giro en de Vuelta.



Ook nu nog zit Hansen in de koers, als voorzitter van de rennersvakbond CPA.

Adam Hansen was bepaald geen kinderachtige renner. Hij reed maar liefst 10 jaar voor de Lotto's.

19. Puck Moonen

Bijna 1 miljoen volgers op de sociale media en blijkbaar een talent op de fiets. Lotto wil in 2017 ook graag een graantje meepikken van de populariteit van Puck Moonen. De Nederlandse influencer houdt het drie jaar vol, maar aansprekende resultaten blijven uit.

Puck Moonen kon haar vele volgers nooit verblijen met een zege bij Lotto. Toch bleef ze er 3 jaar.

20. Serge Baguet

We sluiten af met misschien wel Mister Lotto, ook al eindigt hij zijn carrière bij Quick-Step en verdwijnt hij tussendoor 4 jaar uit het peloton. Serge Baguet komt op zijn 21e bij de Lotto-ploeg, maar in 1996 zegt hij het wielrennen ietwat verbitterd vaarwel om dakwerker te worden.



Het is Jef Braeckevelt die hem van zijn dak haalt en weer in het peloton loodst. Baguets Tourzege uit 2001 is zeker niet de meest belangrijke zege uit 40 jaar Lotto, maar misschien wel een van de meest emotionele.