Daam Foulon houdt zware hersenschudding over aan kopbaldoelpunt

Daam Foulon heeft een zware hersenschudding overgehouden aan zijn kopbaldoelpunt tegen Cercle Brugge. De verdediger ontsnapt wel aan blijvende letsels of breuken, laat KV Mechelen weten.

Het was zondag even schrikken bij het doelpunt van Daam Foulon. De verdediger van KV Mechelen zette zijn ploeg op voorsprong tegen Cercle Brugge, maar kwam tegelijkertijd in botsing met doelman Warleson.

Foulon bleef even liggen en werd met een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij onder de scanner moest om hoofdletsels te kunnen uitsluiten.

De verdediger heeft geen blijvende letsels of breuken opgelopen, maar houdt wel "een zware hersenschudding" over aan zijn kopbaldoelpunt, laat KV Mechelen een dag later weten.

"Na een nachtje in het ziekenhuis keert Foulon vandaag terug naar huis. Veel beterschap, Daam", klinkt het nog.

De wedstrijd van zaterdag tegen leider Genk komt hoogstwaarschijnlijk nog te vroeg voor Foulon.