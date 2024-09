KV Mechelen springt naar veilige middenmoot na zege tegen onmondig Cercle Brugge

zo 22 september 2024 17:58

KV Mechelen einde 2 - 0 Cercle Brugge 32' - Doelpunt - Daam Foulon (1 - 0) 35' - Geel - Ahmed Touba 35' - Geel - Warleson 37' - Verv. Daam Foulon door José Marsà 58' - Verv. Malamine Efekele door Paris Brunner 64' - Verv. Benito Raman door Lion Lauberbach 64' - Verv. Nikola Storm door Geoffry Hairemans 70' - Verv. Erick door Flavio Nazinho 70' - Verv. Hannes Van der Bruggen door Lawrence Agyekum 77' - Verv. Ibrahim Diakite door Felipe Augusto 82' - Verv. Patrick Pflücke door Rafik Belghali 82' - Verv. Kerim Mrabti door Bilal Bafdili 86' - Doelpunt - Bas Van den Eynden (2 - 0) 90+4' - Geel - Aziz Ouattara Mohammed Jupiler Pro League - speeldag 8 - 22/09/24 - 16:00 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 32' Daam Foulon 32' Daam Foulon 1 - 0 86' Bas Van den Eynden 86' Bas Van den Eynden 2 - 0

KV Mechelen heeft Cercle Brugge opnieuw met de neus op de feiten gedrukt. Cercle gaf niet thuis in de eerste helft en kon een achterstand niet meer ophalen: 2-0. Bij KVM was er ongerustheid over doelpuntenmaker Daam Foulon die afgevoerd moest worden. Cercle blijft voorlaatste na een 0 op 9.

KV Mechelen - Cercle in een notendop Man van de wedstrijd Daam Foulon scoorde op het halfuur, maar moest meteen daarna gewisseld worden. Als troostprijs krijgt hij de 'man van de wedstrijd'-trofee, omdat er niemand anders bovenuit stak. Sleutelmoment In minuut 87 neemt Bas Van den Eynden de spanning met de 2-0 helemaal uit de wedstrijd. De hoop van Cercle op een gelijkmaker werd zo weggenomen. Statistiek Besnik Hasi heeft in zijn carrière nog nooit verloren tegen Cercle Brugge. Die reeks trekt hij ook na vandaag nog door.

De tactiek van Besnik Hasi

Met Benito Raman in de basis had Besnik Hasi een plannetje om Cercle te verslaan. Zowel KV Mechelen als Cercle Brugge kon namelijk de punten wel gebruiken, want met een 8 op 21 voor Malinwa en een 4 op 18 voor Cercle hadden ze allebei hun start wat gemist.



Na enkele minuten was het al duidelijk hoe Malinwa Cerlce pijn wilde doen. De ene flankverandering volgde de andere op. Daar kwam niet veel gevaar uit voort, tot Pflücke op het halfuur veel ruimte had om de bal voor te brengen. Aan de 2e paal dook Daam Foulon op die de 1-0 binnenkopte.



Hij kwam in die fase wel in botsing met doelman Warleson, en moest uiteindelijk afgevoerd worden naar het ziekenhuis met een hoofdblessure.



Maar KV Mechelen mocht wel verdiend gaan rusten met een 1-0-voorsprong. Cercle was aanvallend namelijk nergens.

Het geroep van Muslic?

Dat veranderde na rust. Muslic zou wel eens een donderpreek gegeven kunnen hebben in de kleedkamer, maar de Vereniging kwam met scherpte en intensiteit op het veld.



Het zette KV Mechelen hoog vast en kwam ook tot kansen. Eerst schoot Denkey nog over, wat later testte Van der Bruggen de vingertoppen van De Wolf.



En net toen de storm van Cercle wat ging liggen, was daar Nazinho opeens. Hij vond Denkey voor doel. De Togolees devieerde de bal op de paal.



Mechelen vond geen antwoord meer en kwam aanvallend niet meer uit de verf. Tot de ingevallen Hairemans een vrije trap van aan de zijlijn richting doel krulde. Warleson sloeg de bal uit zijn doelvlak, maar moest zich 10 seconden later toch omdraaien.



De bal kwam via enkele omwegen voor de voet van Bas Van den Eynden terecht, die Warleson kansloos achter liet. Helemaal op het einde kwam Lauberbach nog dicht bij de 3-0, maar eerst werd hij afgevlagd wegens buitenspel en daarna had Warleson nog een prima redding in petto.



Het bleef dus 2-0 en met die 3 punten schuift Malinwa wat op in het klassement. Het telt nu 11 punten na 8 wedstrijden. Cercle blijft achter met 4 op 21 op de voorlaatste positie.