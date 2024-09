VIDEO - Zorgen rond Daam Foulon: verdediger was "30 seconden bewusteloos en moet een scan laten nemen"

Van vieren was geen sprake. Daam Foulon zette KV Mechelen met een kopbaldoelpunt op voorsprong tegen Cercle Brugge, maar kwam in diezelfde fase in botsing met doelman Warleson. Foulon bleef roerloos liggen, en was volgens Besnik Hasi 30 seconden bewusteloos. Na enkele minuten werd hij met een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het was even schrikken bij het doelpunt van Daam Foulon. De verdediger van KV Mechelen zette zijn ploeg op voorsprong tegen Cercle Brugge, maar kwam tegelijkertijd in botsing met doelman Warleson.



Foulon bleef even liggen en al snel werd er verzorging gevraagd. Foulon kon zich toch nog even rechtzetten, maar bleef nadien naast het doel liggen.



Met een brancard werd de verdediger afgevoerd naar het ziekenhuis. Na de wedstrijd kwam trainer Besnik Hasi met een korte update.



"Daam is naar het ziekenhuis om een scan te nemen, dus we hebben nog geen nieuws. Hij was wel bij bewustzijn, maar hij is na zijn botsing wel 30 seconden weggeweest. Hij dacht zelf dat hij tegen de paal was gebotst. Ik hoop dat alles met hem goed gaat, maar dat zullen we straks pas weten."