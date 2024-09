Wie kan Remco Evenepoel kloppen tegen de klok? "Het is bijna de wereldtitel die hij niet mag laten liggen"

za 21 september 2024 08:31

In Glasgow zette hij vorig jaar voor het eerst een vinkje. Volgt zondag een verlengstuk in Zürich? Renaat Schotte steekt niet onder stoelen of banken dat Remco Evenepoel de uitgesproken topfavoriet is op het WK tijdrijden. "Laat er geen twijfel over bestaan: we zullen hier de best mogelijke Evenepoel te zien krijgen."

Remco Evenepoel gaat zondagnamiddag voor een verlenging van zijn wereldtitel tegen de klok. Renaat Schotte weet dat een deel van de Zwitserse puzzel alvast glimlacht naar de titelverdediger. "Hij krijgt een tijdritparcours voor de wielen geschoven zoals hij er nog nooit eentje gekregen heeft op een wereldkampioenschap", opent onze commentator. "Dit is een gedroomde kans op een verlenging. Voor Evenepoel is het bijna de titel die hij niet mag laten liggen." In Zürich wacht een omloop met 413 hoogtemeters in 46 kilometer. Spek voor de bek van Evenepoel, maar de dubbele olympische kampioen had na Parijs wel last van decompressie. "Dat is heel normaal. Als je zulke hoge toppen scheert, moet je even van die top komen." "De Tour of Britain was perfect om in te rijden en hij heeft heel bewust een vrij zekere Europese tijdrittitel, zelfs met een mindere conditie was dat mogelijk, laten liggen om top te zijn op dit WK." "Evenepoel beseft als geen ander dat een regenboogtrui alles overtreft. Hij heeft niets aan het toeval overgelaten. Laat er geen twijfel over bestaan: we zullen hier de best mogelijke Evenepoel te zien krijgen."

Remco Evenepoel krijgt een tijdritparcours voor de wielen geschoven zoals hij er nog nooit eentje gekregen heeft op een wereldkampioenschap. Renaat Schotte

Remco Evenepoel.

De boenk van Küng

Renaat Schotte herhaalt veelvuldig: naar een topfavoriet hoef je niet ver te zoeken. "Dat heeft hij te danken aan zijn status in combinatie met dit parcours. Hij is hier meer favoriet dan op de Spelen. De druk ligt op zijn schouders, maar je weet dat hij daar heel goed mee kan omgaan." Is de tegenstand dan kansloos? Vraag is vooral hoe sterk die concurrentie voor de dag zal komen. "Ik ben zeer benieuwd naar de staat van paraatheid van Filippo Ganna en Joshua Tarling." "Ik vlak hen niet uit op dit parcours, want het zijn tijdritmachines. Ze kunnen hun vermogen ook ontwikkelen als het licht bergop gaat." "Er zijn lange rechte stukken en de slotfase is meer voor de mannen met een grote motor. Je komt dan weer uit bij die mannen die al bewezen hebben dat ze kunnen pieken naar een kampioenschap." "Zonder pech had Tarling wellicht brons gepakt in Parijs, Ganna heeft dan weer misschien iets te veel willen doen door de combinatie met de piste. Blijkbaar was er bij hem serieuze decompressie. De berichten in de Italiaanse pers waren redelijk pessimistisch, zeker naar Italiaanse normen." Last but not least: thuisrijder Stefan Küng is er ook klaar voor. "Volgens mij zal hij nu pas gebruik kunnen maken van de supercompensatie na de Vuelta. Het EK, 3 dagen na zijn zege in de slottijdrit, kwam nog te vroeg, maar misschien is het er nu wel boenk op voor eigen publiek."