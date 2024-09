Trainer over vorm en tijdrithonger van Remco Evenepoel: "Geen prioriteit meer? Daar heb ik dan toch weinig van gemerkt"

Voert Remco Evenepoel zondag in Zürich een bisnummer op? De wereldkampioen tijdrijden wil zijn titel in Zwitserland verlengen en volgens zijn coach Koen Pelgrim zijn er "positieve tekenen" na een heftige zomer. "We hebben er goeie hoop in", zegt hij aan de vooravond van de WK-week.

Na een monstertraining schreef Remco Evenepoel deze week zelf nog op Strava dat hij "ready" is voor het WK.

Hij is dus klaar, Koen Pelgrim? "Ik kan in elk geval zeggen dat het de laatste weken weer de goeie kant is opgegaan", verduidelijkt zijn coach.

"We moeten afwachten wat dat in koers geeft, want in de Tour of Britain was er duidelijk nog werk aan de winkel. Daarna is alles vrij goed verlopen en we zien positieve tekenen. We hebben er goeie hoop in."

Evenepoel hervatte na zijn tjokvolle zomer begin deze maand in Groot-Brittannië. Het verschil voor en na die zesdaagse rittenkoers was groot, zo geeft Pelgrim aan.

"De opstart na de Spelen was een beetje lastig. Remco was ziekjes, het was heet in Spanje en hij voelde zich niet 100 procent door de vermoeidheid en decompressie."

"De trainingen liepen niet zoals hij wou en zoals we vooropgesteld hadden, maar na de Tour of Britain ging het snel de goeie richting uit."

"Die koers was de juiste prikkel, ook mentaal. Het was een goeie afwisseling om zonder druk weer van het spelletje te genieten."