Renaat Schotte zag Fransman in gracht tuimelen en was verbaasd over 1e geloste: "Verwacht je niet van zo'n renner"

ma 31 maart 2025 12:38

Geen voorjaarsklassiekers zonder onze man op de motor. Renaat Schotte beleefde Gent-Wevelgem in de buik van het peloton en deelt unieke belevenissen uit Flanders Fields.

"Ik voelde al toen we De Moeren opdraaiden dat we een speciaal dagje zouden meemaken." "De nervositeit zag ik al in de aanloop naar het waaierfestival toenemen. Het peloton werd op een lang lint getrokken, met allemaal trosjes ploegen gegroepeerd rond kun kopman." "Net voor De Moeren was het alle remmen los. Renners gebruikten alle truken van de foor om in positie te komen. Het hek was volledig van de dam." "Wat me frappeerde, was dat de eerste geloste Gianni Moscon was. Je verwacht dat niet van zo'n renner. Was hij ziek?" "Ik had ook medeleven met Arnaud De Lie. Hij had de benen niet om stand te houden in de voorste waaier en geraakte in de achtergrond verzeild. Daarna heeft De Lie de handdoek in de ring gegooid."

Renner in de gracht

"Als je zag hoeveel wind en koers er was, mogen we blij zijn dat er nauwelijks valpartijen waren." "De enige renner die ik zelf heb zien vallen, was Emilien Jeannière, de kopman van TotalEnergies. Hij was in de gracht getuimeld, maar ik heb niet meer kunnen zien hoe hij eruit geklauterd is." "De val van Olav Kooij heb ik niet gezien, omdat we met de motor niet over de Plugstreets mogen rijden."

Het reuzenspandoek voor Gianni Vermeersch is me bijgebleven. Renaat Schotte

"Lekke banden waren wel meer aanwezig in Flanders Fields. Gianni Vermeersch was op dat vlak de pineut." "Toen ik hem een eerste keer zag lekrijden, was er nog geen man overboord. De tweede keer had grotere gevolgen." "De passage door "zijn" Klerken is me bijgebleven. Voor de kerk stond een reuzenspandoek met het geweldige opschrift: "Gianni Vermeersch, verdeel en heers!" Heel goed gevonden. Als er "heersch" in plaats van "heers" had gestaan was helemaal af geweest."

Emilien Jeannière tuimelde de gracht in tijdens het waaierspektakel.

Unieke gebeurtenis