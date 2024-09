De zoektocht van Alec Segaert naar WK-goud: "De uitdaging ligt vooral op mentaal vlak"

Het is erop of eronder voor Alec Segaert. Na zilver in Wollongong en Glasgow wil de 21-jarige prof bij Lotto-Dstny vanmiddag eindelijk goud op het WK tijdrijden voor beloften. "Hij is de gedoodverfde favoriet en op een kampioenschap is dat nooit een geschenk", blikt Renaat Schotte vooruit.