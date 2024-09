Fanatieke vrienden van WK-favoriet Segaert bereiken Zürich na lange fietstocht: "Er is gevloekt op Alec"

16 supporters en studievrienden van wielrenner Alec Segaert hebben hun eindpunt bereikt na een fietstocht van 700 kilometer. In groep fietsten ze vijf dagen naar Zürich, waar Alec Segaert morgen strijd om de wereldtitel tijdrijden bij de beloften. "Nu gaan we op het gemak eten en pintjes drinken", deelt supporter Thijs Vanneste.

De tocht van België naar Zwitserland was eentje met verschillende verhalen. Fietsen was niet voor iedereen even evident.

Zo was er Anton Olieslagers, die 700 kilometer fietste met een defibrilator. "Het is een jaar geleden dat mijn hartritmestoornissen geëscaleerd zijn."

"Maar ik wilde er graag bij zijn. We hebben samen naar oplossingen gezocht en zo heb ik met een e-bike gereden. Het was vooral gedoe om die te kunnen opladen."