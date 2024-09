Studievrienden van Alec Segaert beginnen aan 5-daagse fietstocht naar WK in Zürich

Zelf 700 kilometer fietsen om Alec Segaert aan te moedigen op het WK wielrennen in Zürich. Dat is de uitdaging die 16 studerende vrienden van Segaert vandaag zijn aangegaan. "Of Alec wereldkampioen tijdrijden wordt of niet, het zal sowieso feest zijn", verklapt vader Frank Segaert.

Segaert stippelde ook zelf het parcours uit en spaarde daarbij de deelnemers niet.



"Waar het kon, heeft Alec een klim in de etappe opgenomen", gniffelt vader Frank.



"Vandaag moeten ze tijdens de Ardennen-rit over de Muur van Hoei. Morgen rijden ze door de Vogezen en moeten ze de Grand Ballon temmen."



Ondersteund door zus Ella Segaert in één van de twee volgauto's zullen de 16 fietsende Segaert-vrienden zaterdag Zürich bereiken.



"Dat is 2 dagen voordat Alec in actie komt op het WK tijdrijden. Maar of Alec nu wint of niet, we zullen sowieso een feestje houden voor al zijn supporters in Zürich."