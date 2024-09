Europees beloftekampioen Alec Segaert hoopt na 2x WK-zilver eindelijk goud te pakken: "Vertrouwen is groot"

Na 3 Europese tijdrittitels bij de beloften en 2 zilveren plakken op het WK tijdrijden droomt Alec Segaert (21) maandag van goud in de WK-tijdrit bij de beloften. Toch roept de jonge Belg zichzelf niet uit tot topfavoriet. "Het parcours is tricky en mijn concurrenten zijn in het voordeel", klinkt het voorzichtig.

"Het is een tricky parcours. Wel zwaar ook, met in het eerste deel echt wel wat hoogtemeters en dan die steile afdaling van zo'n kilometer lang. 14% omlaag op een hobbelweg die lichtjes draait. Je ziet niet goed waar je naartoe gaat. Zeker als het regent, wordt dat riskant."

"Ik heb nog een paar intensieve tijdrittrainingen gedaan. De laatste voorbereidingen om hier optimaal aan de start te staan", vertelt Segaert aan Sporza. Onze landgenoot is op zijn hoede voor de omloop in Zürich.

Het recente EK heeft Segaert wel nog een extra boost gegeven. "Het vertrouwen is groot", klinkt het. "Mijn resultaten dit jaar waren goed. Al denk ik wel dat het parcours meer in het voordeel is van mijn concurrenten, zoals Jan Christen of Isaac del Toro. Zij zijn meer klimtypes."



Een licht voordeel voor de concurrentie dus, al heeft ook Segaert een geheim wapen: hij krijgt in Zürich de steun van een groep vrienden, die vanuit België naar Zwitserland gefietst is om hem aan te moedigen.



"Een heel tof initiatief", glimlacht Segaert. "Ik heb de route zelf uitgetekend, met op de eerste dag al de Muur van Hoei en onderweg in de Vogezen ook de Grand Ballon. Ik heb hen op de voet gevolgd. Voor hen is het een mooie ervaring en ook plezatn voor groepssfeer."