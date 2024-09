Gemiste kans op titel bij de profs? Belofte Alec Segaert dook liefst 9 seconden onder toptijd van Affini

Het zal voor altijd een vraagteken blijven. Had Alec Segaert zich vandaag tot Europees kampioen bij de profs kunnen kronen? Met zijn knaltijd van 35'06" dook de belofte liefst 9 seconden onder de chrono van Edoardo Affini, die de tijdrit bij de profs naar zijn hand zette. Al had Segaert wel een goeie reden om zich niet tussen de profs te mengen.

Wat als... Alec Segaert de tijdrit op het Europese kampioenschap in Limburg bij de profs had afgewerkt?

Onze landgenoot zette voor de derde keer op rij de titel bij de beloften op zijn naam, maar had ook bij de elite een gooi kunnen doen naar goud.

De tijd die hij klokte bij de beloften (35'06"), blijkt maar liefst 9 seconden sneller dan die van prof Edoardo Affini (35'15"). Toch mag de Italiaan zich een jaar lang de beste tijdrijder van Europa noemen. En hij had op zijn beurt zelfs 10 seconden over op de zilveren Stefan Küng en 20 op de bronzen Mattia Cattaneo.

Puur op basis van de cijfertjes kon onze landgenoot zich vandaag dus zomaar op het podium nestelen bij de elite. Een gemiste kans?

Volgens ploegmaat Victor Campenaerts wel. "Hij had een heel duidelijk plan in zijn hoofd. Het is een gedisciplineerde, gestructureerde renner", begon hij lovend over zijn ploegmakker.

"Maar persoonlijk denk ik dat een 3e plek bij de profs meer waard is dan de Europese trui bij de beloften. Hij had er zijn eigen idee over."