"Geen evidente aanloop", maar toch weer prijs voor Segaert op EK: "Het is mijn toernooi aan het worden"

"Het lijkt allemaal zo gemakkelijk te gaan." Ook Alec Segaert staat stilaan versteld van zijn medailleoogst op het EK tijdrijden, maar zijn honger is nog niet gestild. "Op het WK wil ik ook op het hoogste schavotje raken."

3 keer op een rij Europees kampioen tijdrijden bij de beloften. 4 keer goud op een rij als je er ook zijn titel bij de junioren bij rekent. "Het lijkt allemaal zo gemakkelijk te gaan, maar het moet elke keer nog gebeuren", vertelt Alec Segaert. "De aanloop is niet altijd evident, ook deze week na de Renewi Tour was het vat toch even af." "Maar het EK is stilaan mijn toernooi aan het worden. Het komt allemaal goed op de dag zelf. Ik ben heel blij dat ik het kon afmaken." Segaert was wat op reserve gestart. "Want in die lange strook met tegenwind maak je het verschil. De tussentijd gaf dan extra motivatie om te blijven gaan. Met zo'n voorsprong ben je toch al wat geruster."

Ik wilde nog bij de beloften meedoen, want de wereldtitel is nog mijn grootste doel. Alec Segaert

De titelverdediger had uiteindelijk een halve minuut voorsprong in Hasselt. "Het lijkt gemakkelijk, maar je moet het ook een beetje in perspectief plaatsen", zegt hij. "Sommige van mijn leeftijdsgenoten, zoals Joshua Tarling, rijden al mee bij de profs. Ik wilde nog bij de beloften meedoen, want de wereldtitel is nog mijn grootste doel. Ik heb nog tijd genoeg om me in de profcategorie te tonen." Het WK in Zürich is dus het volgende doel van de Europese kampioen tijdrijden. "Het wordt een lastiger parcours qua hoogtemeters, maar ik ga er alles aan doen om ook daar op het hoogste schavotje te raken."

