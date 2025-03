"Hij moet fenomenaal sterk geweest zijn": collega's en ooggetuigen steken loftrompet af over Mads Pedersen

Victor Campenaerts is een van de laatste renners die Mads Pedersen gezien heeft voor hij aan zijn solo begon bij de voorlaatste passage over de Kemmelberg.

"Ik heb alles geprobeerd om mee tegaan, maar je wist dat hij al het dode gewicht zou willen losgooien en dat is hem gelukt", analyseerde Campenaerts.

De renner van Visma-Lease a Bike had geanticipeerd, maar wist hoe laat het was toen Pedersen voorin kwam aansluiten.

"Ik had verwacht dat hij daar zou wegrijden, want voordien wilde niemand nog overnemen. Hij zou het sowieso proberen."

Waarna Campenaerts in een onmogelijke achtervolging belandde. "We dachten terug aan vrijdag en we wilden samenblijven met z'n drieën in de jacht."

"Dat was onze enige kans, maar je moet eerlijk zijn: Campenaerts, Arjen Livyns en Marco Haller zijn geen coureurs van hetzelfde kaliber."

"We hebben het wel verdienstelijk geprobeerd en we hadden hem nog even binnen schot, want misschien zou hij zich steendood rijden."

"Maar hij reed gewoon een halve minuut van ons weg. Hij moet fenomenaal sterk geweest zijn."