Machtige Mads Pedersen is helemaal klaar voor titanenstrijd in de Ronde: "Ik ben nooit beter geweest dan nu"

"Ik had wel wat geluk dat ik vol rugwind had in laatste 20 kilometer. Op de plugstreets had ik heel goeie benen, dus ik probeerde de race te openen. Op een bepaald moment zit je dan op een punt van 'no return'."

"Het is gek, ik had nooit verwacht om zoiets te kunnen doen", genoot hij meteen na de finish. "Maar ik heb geen idee wat ik dacht toen ik vertrok."

Een nummertje op zijn Pogacars of Van der Poels. Mads Pedersen was vandaag meer dan één maatje te groot voor de concurrentie en reed iedereen naar huis met een solo van 56 kilometer.

De knappe overwinning van Pedersen droeg op de koop toe ook nog wat symboliek met zich mee. De alleskunner van Lidl-Trek boekte zelf zijn 50e profzege en werd met 3 stuks mederecordhouder in Gent-Wevelgem.

"Dat laatste hebben ze me vanochtend al verteld", lachte hij. "Leuk, maar voor mij maakte het niet uit of het mijn 1e of 3e keer was. Het is sowieso superleuk om hier te winnen."

Al kon hij er zelf niet al te veel van genieten onderweg. "Ik wist van de voorbije jaren dat het peloton razend snel komt in de laatste 5 kilometer. Ik bleef dus vechten tegen mezelf, zelfs in de laatste kilometer. Maar in de laatste 300 meter begon het wel door te sijpelen."

Wat stilaan ook kan doorsijpelen, is dat Pedersen volgende week een van de absolute topfavorieten is voor de Ronde van Vlaanderen.

"Maar dat is een andere koers en Van der Poel en Pogacar zitten nog op een ander niveau. We zagen dat in de E3, waar Van der Poel me er zomaar af reed op de Oude Kwaremont."

"En ook van Tadej weten we dat hij een redelijk goeie renner is", knipoogde hij. "Natuurlijk geeft het vertrouwen en geloven we dat we kunnen winnen, maar het zal niet simpel zijn."