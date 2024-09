Nicky Hayen is trots op zijn spelers: "Als we ons zo presenteren, kunnen we overal punten pakken"

75 minuten lang moest Club Brugge niet onderdoen voor Dortmund. De beste kansen waren zelfs voor de West-Vlamingen, maar de goals vielen aan de overzijde. "Als we de volgende keer dezelfde prestatie kunnen neerzetten mét efficiëntie, dan zit er zeker puntengewin in", bekeek coach Nicky Hayen het van de positieve kant.

Teleurgestelde gezichten alom bij Club Brugge vanavond. De landskampioen deed Dortmund bij momenten afzien, maar na 90 minuten stond wel een stevige nederlaag op het bord.

Trainer Nicky Hayen verscheen dan ook met een mix aan gevoelens op de persconferentie. "Het is heel zuur", waren zijn eerste woorden. "Wat het eindresultaat betreft, dan toch."

"Maar ik houd wel een positief gevoel over aan de eerste 75 minuten. De eerste 10 minuten hadden we het misschien nog wat moeilijk, maar daarna werden we de evenknie en namen we zelfs de bovenhand wat de kansen betreft."

"We hebben het Dortmund moeilijk gemaakt en ik ben blij met de manier waarop we ons gepresenteerd hebben. Als we dat de volgende keren weer doen, kunnen we overal punten pakken. Mét efficiëntie zit er dan zeker puntengewin in."