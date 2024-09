Club Brugge baalt: "Hebben laten zien wie we zijn, maar we hebben onze momenten niet gepakt"

wo 18 september 2024 23:21

Met een 0-3-nederlaag is Club Brugge aan zijn Europese campagne begonnen. Geen fraaie cijfers, maar ook geen resultaat dat het spelbeeld echt correct vertaalt. Dat was de teneur bij de reacties in het Brugse kamp. "We hadden kunnen winnen", klonk het.

0-0 een kwartier voor tijd, 0-3 bij het laatste fluitsignaal. Borussia Dortmund heeft Club Brugge nog eens een lesje geleerd tijdens de eerste Europese schooldag. "Cijfers zeggen niet alles", jammerde Maxim De Cuyper in de catacomben. "Als wij onze momenten, die er zeker waren, wél hadden gepakt, dan hadden wij kunnen counteren op het einde. Dat zat tegen, want Dortmund scoorde wel en wij niet." "Daarna gaven wij meer ruimte weg op het einde. Jammer dat wij niet eerst hebben gescoord, want dan zou je het omgekeerde gekregen hebben." "We durfden te voetballen en toonden lef. We hadden niets te verliezen en we moeten vol in onszelf geloven. We hebben getoond wie we zijn." "Dat hoop ik nog veel te doen, maar dan mag de bal onze kant opvallen. We hebben genoeg kansen gehad, maar we hebben die niet gepakt."

Spits Gustaf Nilsson knikte. "We speelden goed en waren gevaarlijk, maar we hebben hen niet afgestraft. Dat is het verschil." "Het was een evenwichtige match en als we voorin iets scherper waren geweest, dan hadden we kunnen winnen." "Maar op dit niveau betaal je een prijs als je zelf je kansen niet afmaakt. Al hebben we getoond dat we een hele goeie ploeg zijn."

Bij de rechtenhouder vatte Simon Mignolet de boodschap van zijn ploegmaats nog eens samen. "We hadden grotendeels de controle, maar als je ziet wie zij nog konden inbrengen ... Die invallers maken mee met verschil." "We hebben goed gepresteerd en als wij eerst hadden gescoord, dan zouden wij dat scenario met de counters gekregen hebben. Dat was nu voor hen en de score is overdreven." De tegengoals vielen wel te makkelijk. "Absoluut", erkende Mignolet, "maar je weet dat je tegen zo'n team wordt afgemat en hun invallers waren nog fris. Dortmund heeft een brede kern;" "We mogen heel tevreden zijn over onze prestatie. Maar we hadden die momenten moeten pakken. Dan was de zege mogelijk geweest. En deze nederlaag mag nu geen rem zetten op ons parcours in de competitie."

