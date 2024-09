Ondanks de harde 0-3 zat er meer in: Club Brugge vergeet gouden kansen te grijpen en kraakt in slot tegen Dortmund

Weerzien na bijna 4 jaar

Voor Club en Dortmund wordt het de eerste confrontatie in bijna vier jaar. In november 2020 waren de Borussen in de groepsfase van de Champions League in het eigen Signal Iduna Park met 3-0 te sterk voor blauw-zwart, met dank aan twee goals van Erling Haaland.



De Noorse topspits had dat kunstje 3 weken eerder nog eens bovengehaald, toen Club in eigen huis met dezelfde 0-3-cijfers verloor.



De laatste Brugse winst tegen Dortmund dateert van augustus 2003, toen Club Dortmund in de voorrondes van het kampioenenbal in eigen huis met 2-1 verschalkte en de Duitsers in de return na dezelfde score verrassend met penalty's uitschakelde.