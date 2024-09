Onfortuinlijke junior Aldo Taillieu mist EK-wegrit door val in tijdrit: "Heel zuur, want hij was in vorm"

De Belgische junioren deden het gisteren uitstekend in de tijdrit op het EK in Limburg. Jasper Schoofs kaapte het zilver weg en ook Matisse Van Kerckhove (6e) nestelde zich knap in de top 10.

En daar had zelfs nog een Belg kunnen staan, want ook Aldo Taillieu mocht hoog mikken. De 18-jarige renner was ook uitstekend gestart aan zijn tijdrit, maar ging even later onderuit. Bij die val brak Taillieu zijn sleutelbeen.

Een domper voor de jonge Belg, maar ook voor de Belgische selectie. Taillieu was immers het speerpunt voor de wegrit van zaterdag. "Het is heel zuur", reageert Serge Pauwels, bondscoach van de Belgische junioren.

"Aldo is iemand met veel inhoud en dan ook nog eens veel snelheid. En hij was in vorm."

Taillieu wordt zaterdag vervangen door reserve Nio Vandevorst. Naast invaller Vandevorst komen ook Nolan Huysmans, Xander Scheldeman, Jasper Schoofs, Axel Van den Broek en Matijs Van Strijthem aan de start in de wegrit.