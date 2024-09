Shane McLeod wordt opnieuw bondscoach van Red Lions: "Willen weer dat team worden waar de anderen naar kijken"

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu officieel: Shane McLeod wordt opnieuw bondscoach van de Red Lions. Voor de Nieuw-Zeelander is het zijn tweede ambtstermijn bij de Belgische hockeymannen, al is hij - op een korte sabbat na - eigenlijk nooit echt weggeweest. McLeod brandt van ambitie om weer te beginnen. "Ik heb de spelers heel veel te vertellen", klinkt het bij Sporza.

Die laatste neemt nu afscheid van de Lions: hij wordt in eigen land coach van topclub Bloemendaal. En zo neemt de meest succesvolle bondscoach van de Red Lions opnieuw de touwtjes in handen bij de nationale ploeg. McLeod krijgt de Zuid-Afrikaan Craig Sieben naast zich als assistent.

Na Tokio laste de nu 56-jarige Nieuw-Zeelander, die getrouwd is met een Belgische en hier al jarenlang woont, een sabbatperiode in. Na een break van 9 maanden werd hij opnieuw opgenomen in de technische staf van de Red Lions, als assistent-coach van zijn opvolger, de Nederlander Michel van den Heuvel.

Shane McLeod stond al aan het roer bij de Red Lions van 2015 en 2021. In die periode wonnen de Belgische mannen alles wat er te winnen valt: WK (2018), EK (2019), Hockey Pro League (2020) en in 2021 ook nog de kers op de taart met de Olympische Spelen.

Soms is verliezen een geschenk. Het is een kans om de dingen om te gooien.

McLeod wil de teleurstelling van Parijs ombuigen in iets positiefs. "Soms is verliezen een geschenk. Het is een kans om de dingen om te gooien. We gaan nu opnieuw zaken uittekenen. Dat is een mooi project."

"Na Rio hebben we alles gewonnen. Wat er dan gebeurt, is dat andere teams je gaan bestuderen. Wij zijn op hetzelfde pad blijven doorgaan. Dat was niet slecht, maar andere landen haalden ons intussen in."

"Het was een enorme ontgoocheling om die kwartfinale in Parijs te verliezen", blikt McLeod een laatste keer terug op de voorbije Spelen. "We hadden het gevoel dat het goed liep in de poulefase, maar achteraf bekeken was die kwartfinale misschien wel een beetje illustratief voor de laatste tijd."

"Het is nu aan ons om de kloof met de andere landen weer te dichten en ze weer voorbij te steken. Opnieuw een voorsprong nemen. Dat is de uitdaging."

"Er komen nu heel wat beloftevolle jongeren bij. Die willen we op de juiste manier begeleiden, zodat zij de sterren van de volgende generatie kunnen worden. Om met die ambitieuze jongeren te kunnen werken, dat is een heel aantrekkelijk project."

Bij de voorstelling van het project "From Paris to LA" werden de namen onthuld van 34 spelers op wie gerekend wordt richting Los Angeles 2028. De namen van Denayer en Dohmen ontbraken op die lijst.

De Red Lions slaan dus een nieuwe weg in richting Los Angeles 2028. In dat olympische traject lijkt bondsoach McLeod niet meer te rekenen op recordinternational John-John Dohmen (36) en kapitein Felix Denayer (34).

De eerste grote afspraak is het EK hockey, volgend jaar in augustus. "Ik denk dat je dan een redelijk beeld zult hebben van de stappen die we gezet hebben. Dat EK moet een springplank zijn richting het WK 2026 in eigen land, waar we op het podium willen staan", klinkt het ambitieus.

"Ik denk dat we een zestal maanden zullen nodig hebben. Eerst een stap achteruit zetten om dan weer vooruit te kunnen. In die periode is het belangrijk hoe we de nieuwe gezichten introduceren en ons programma een nieuwe boost geven. We hebben 6 maanden om te experimenteren."

De "new-look" Lions zullen heel wat minder ervaring hebben, beseft McLeod, die er een Afrikaans gezegde bijhaalt. "Als een oude mens sterft, is het alsof een bibliotheek uitbrandt. Er is heel veel kennis die verloren gaat", legt de Nieuw-Zeelander uit.

We willen weer dat team worden waar de anderen naar kijken. Dat waren we een poosje, maar nu niet meer.

"Het is niet dat we helemaal vanaf nul herbeginnen, want er zijn ook veel spelers die gewoon blijven. Maar we willen wel wat dingen veranderen. We willen een klimaat creëren dat heel stimulerend is voor de atleten."

"En we willen weer dat team worden waar de anderen naar kijken. Dat waren we een poosje, maar nu niet meer. We willen winnen in stijl, met avontuurlijk en aanvallend spel."

"Het zijn opwindende tijden, dat kan ik niet wegsteken. Ik werk al lang met deze groep, maar ik heb echt zin in deze nieuwe start. Maandag komen we voor het eerst weer samen na de Spelen. Er zijn heel veel dingen die ik de spelers wil vertellen. Ik kijk er echt naar uit."