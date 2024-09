Nederland wil succescoach Raoul Ehren weglokken bij de Red Panthers: "We hopen dat hij blijft"

"Meer kunnen we niet doen. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten. De toekomst van de Panthers is ook zeer veelbelovend."

Al houdt de hockeybond duidelijk rekening met een vertrek. "Misschien ben ik naïef, maar we koesteren nog hoop dat we hem kunnen houden. Een plan B is er niet."

Ehren had voor de Spelen, waarin de Panthers de bronzen finale verloren, al verlengd tot en met het WK van 2026 in Waver. "Dat bewijst ons vertrouwen in hem. Wij wilden zelfs een verbintenis voor 4 jaar, hij koos voor 2 extra jaren."

Ook technisch directeur Adam Commens betreurt een mogelijk vertrek van de Nederlander. "We willen Raoul graag bij ons houden. Vanmiddag zitten we samen en proberen we hem te overtuigen om toch te blijven."

"Hij is benaderd door zijn vaderland en dat is een grote troefkaart voor hen. Maar we zijn hoopval dat de toekomst van de Panthers doorslaggevend genoeg is om te blijven."

"We zijn extreem blij met het werk dat hij hier geleverd heeft. Ja, hij heeft bijgetekend, maar helaas kunnen andere landen hem benaderen."

Hoe probeert de federatie Ehren dan te overtuigen? "We hebben veel sterke punten. Deze ploeg is geweldig en is van de 12e naar de 3e plaats op de ranking gestegen."

"We geloven dat deze ploeg toernooien kan winnen en dat we over Nederland kunnen springen. Er kunnen in dit boek nog veel hoofdstukken geschreven worden."

"Er is veel om naar uit te kijken. Raoul is zelf ook nog jong en heeft nog een lange carrière vor zich. Hij kan Nederland in de toekomst nog coachen."