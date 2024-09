Met mooie woorden van Messi: Luis Suarez krijgt emotioneel afscheid in laatste interland

Luis Suarez heeft een mooi eerbetoon gekregen in zijn laatste interland voor Uruguay. De 37-jarige spits werd niet alleen bedankt door de aanwezige fans, maar ook door Lionel Messi in een videoboodschap.

Luis Suárez kon zijn laatste wedstrijd voor Uruguay niet kleuren met zijn laatste doelpunt - het bleef 0-0 tegen Paraguay - maar de aanvaller kreeg wel een heel mooi eerbetoon in het Estádio Centenario.

De supporters hadden een groot spandoek gemaakt voor Suarez, die in 143 wedstrijden voor Uruguay 69 keer scoorde. In 2011 won hij met het Zuid-Amerikaanse land de Copa America.

Op het grote scherm bracht Lionel Messi, zijn ploegmaat bij Inter Miami met wie hij ook bij Barcelona furore maakte, nog een mooie afscheidsboodschap. Suarez hield het niet droog bij de mooie woorden van de Argentijnse ster.

Suarez scoorde zijn laatste doelpunt voor Uruguay in juli in de Copa America. Hij dwong toen in de 92e minuut verlengingen af tegen Canada in de strijd om de 3e plek. Uruguay won die wedstrijd na penalty's.