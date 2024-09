Aangeslagen Grischa Niermann: "Willen nog wel voor ritzege gaan, maar zonder Wout van Aert wordt dat lastig"

Visma-Lease a Bike liet vannacht al weten dat Wout van Aert geen breuken heeft opgelopen bij zijn val gisteren. "Hij heeft de nacht in het ziekenhuis doorgebracht. We hopen dat hij in de loop van de dag weer naar België kan", zegt Grischa Niermann woensdagochtend.

Het verlies van Van Aert is wel een zware klap voor het team. "Iedereen was best wel down. Het is heel lastig voor de ploeg, maar natuurlijk vooral voor Wout zelf", klinkt het.

"Die 3 ritzeges pakt niemand hem nog af, maar het was wel een groot doel om de puntentrui en de bergtrui allebei naar Madrid te brengen. Dat is nu weg. Voor de jongens die nog hier blijven, is het nu even resetten en kijken wat er nog inzit."