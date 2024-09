Vincent Kompany kent zijn pappenheimers: "Thomas Müller is belangrijk voor Bayern"

Vincent Kompany heeft zijn eerste thuiswedstrijd gewonnen in de Bundesliga als Bayern-coach. Met dank aan Thomas Müller, die zijn 710e wedstrijd speelde voor de Duitse grootmacht. Achteraf stak Kompany de loftrompet over de doelpuntenmaker.

Bayern München won gisteren op de 2e speeldag met 2-0 van Freiburg. Thomas Müller zette de eindstand op het bord.

De 34-jarige Duitser maakte niet alleen zijn 150e doelpunt in de Bundesliga, hij kroonde zich ook tot recordspeler van Bayern München. Met 710 wedstrijden overtreft Müller Sepp Maier (709).

"Outstanding", zegt Kompany, die in 2008 zijn laatste Bundesligamatch speelde tegen Müller. "Ik voetbalde voor Hamburg, hij maakte zijn debuut. Nu zijn we 710 matchen later, ongelooflijk."