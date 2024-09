Ook Allianz Arena sluit Kompany in de armen na droomdebuut met 6 op 6

Vincent Kompany heeft ook in de eigen Allianz Arena zijn start niet gemist met Bayern München. Ervaren rotten Harry Kane en Thomas Müller gunden de Belgische coach een mooi debuut voor thuispubliek.

Ging het in de openingswedstrijd tegen Wolfsburg nog moeizaam, dan liep het heel wat vlotter voor eigen publiek voor FC Bayern München.

Een eerbetoon voor de wedstrijd voor Harry Kane als topschutter van vorig seizoen motiveerde de Engelse spits nog wat extra. Na hands van Rosenfelder liet hij Vincent Kompany al eens opgelucht ademhalen met een strafschop.

Met één doelpuntje verschil bleef Freiburg ook in de tweede helft hoop koesteren, maar daar maakte Thomas Müller een einde aan. Uitgerekend in zijn 710 wedstrijd voor Bayern - een record - scoorde hij de 2-0.

Met een zege in de Duitse beker en 6 op 6 in de competitie kon Kompany niet beter aan zijn avontuur in Beieren beginnen. Na de interlandbreak trekt Bayern naar promovendus Holstein Kiel.