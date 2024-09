Door telefoontje in holst van de nacht: Braziliaanse staat als 3e ooit op Olympische én Paralympische Spelen - "Ik geloofde het eerst niet"

zo 1 september 2024 15:02

Ze geloofde het zelf pas toen de federatie het op Instagram postte. Bruna Costa Alexandre is in Parijs de derde atlete ooit die in hetzelfde jaar zowel op de Olympische als Paralympische Spelen staat. Een unieke dubbel die ze wil aanwenden voor haar overstijgende missie: de paralympische sporten groter maken dan het voetbal.

Niemand die het atletendorp intussen zo goed kent als Bruna Costa Alexandre. De Braziliaanse arriveerde op 15 juli en loopt er nog steeds rond.



Waarom? De tafeltennisster nam eerst deel aan de Olympische Spelen en komt nu ook in actie op de Paralympische Spelen. Ze is pas de derde ooit die deze unieke dubbel in hetzelfde jaar zal afronden.



Het is een droom die ook onze landgenoot Laurens Devos koestert, maar enkel de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Poistorius en haar grote voorbeeld Natalia Partyka, een Poolse tafeltennisster, deden het Alexandra al voor.

Ik geloofde het pas echt toen de federatie het bericht op Instagram had gezet. Bruna Alexandre

Een onverhoopt succes voor de gedecoreerde atlete. Enkele weken geleden werd ze diep in de nacht plots wakker gebeld door de bondscoach van het Braziliaanse tafeltennisteam.



"Ik dacht dat er een probleem was", vertelde Alexandre - die door een bloedklonter haar arm verloor toen ze nog geen jaar oud was. "Echt waar, ik geloofde het pas toen de federatie het bericht op Instagram had gezet." Loon naar werken voor de Braziliaanse, die al brons won in Rio en zilver haalde in Tokio.

Bruna Alexandre in actie op de Olympische Spelen.

Groter dan voetbal

Haar olympische avontuur eindigde wel al in de eerste ronde. In de teamcompetitie werd Brazilië uitgeschakeld door grootmacht Zuid-Korea.



Maar haar passage ging niet onopgemerkt voorbij in Parijs. "We wisten dat het moeilijk zou worden tegen deze tegenstander, maar ik heb enorm genoten van de ervaring. De Franse fans waren zelfs mijn naam aan het zingen. Wat een ervaring!", blikte ze tevreden terug.



"En belangrijker: ik zag mijn beperking niet als een beperking. Integendeel, het heeft me alleen maar meer geholpen om nog een betere tafeltennisster te worden."

Ik moest mijn manier van spelen echt heroverwegen. Bruna Alexandre

Toch heeft de Braziliaanse wel wat aanpassingen moeten maken om top te zijn op beide toernooien.



“Mijn grootste uitdaging bij de voorbereiding op de Olympische Spelen was om te begrijpen hoe ik tegen mensen moest spelen die geen problemen hebben met balans. Ik moest zelf mijn manier van spelen echt heroverwegen”, klonk het.

“En nu probeer ik nog steeds terug te keren naar de manier waarop ik normaal gezien speel in het G-tafeltennis. Het gaat om het veranderen van de mindset en hoe het lichaam werkt tijdens de wedstrijd,” zei ze vlak voor ze samen met Danielle Rauen brons pakte in het dubbelspel.

Rauen en Alexandre pronken met brons.